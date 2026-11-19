Після пошкодження Кримського мосту мешканці тимчасово окупованого півострова почали активно запасатися пальним і товарами першої необхідності, побоюючись подальшої ізоляції. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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На автозаправках утворюються великі черги, а окремі водії намагаються закуповувати бензин сотнями літрів. Через ажіотаж окупаційна влада Севастополя вже повернула обмеження на продаж пального: повний бак та не більше 20 літрів у каністри за одну заправку.

Паралельно зростає попит на продукти тривалого зберігання. За інформацією ЦНС розпочалося масове скуповування круп, макаронів, консервів та інших базових товарів. У деяких магазинах почало діяти обмеження кількості товарів в одні руки, хоча масштаб дефіциту в магазинах поки залишається неоднозначним.

Фактично пошкодження транспортної інфраструктури вже спричинило панічні настрої серед населення півострова. Люди намагаються створити власні запаси, не розуміючи, наскільки стабільним залишатиметься постачання надалі. Окупаційна влада закликає не піддаватися паніці, однак сам факт запровадження обмежень на продаж пального лише посилює занепокоєння мешканців - додали в ЦПД.

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