После повреждения Крымского моста жители временно оккупированного полуострова начали активно запасаться топливом и товарами первой необходимости, опасаясь дальнейшей изоляции. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

На автозаправках образуются большие очереди, а отдельные водители пытаются закупать бензин сотнями литров. Из-за ажиотажа оккупационные власти Севастополя уже вернули ограничения на продажу топлива: полный бак и не более 20 литров в канистры за одну заправку.

Параллельно растёт спрос на продукты длительного хранения. По информации ЦНС, началась массовая скупка круп, макарон, консервов и других базовых товаров. В некоторых магазинах начало действовать ограничение количества товаров в одни руки, хотя масштабы дефицита в магазинах пока остаются неоднозначными.

Фактически повреждение транспортной инфраструктуры уже вызвало панические настроения среди населения полуострова. Люди пытаются создать собственные запасы, не понимая, насколько стабильными в дальнейшем останутся поставки. Оккупационные власти призывают не поддаваться панике, однако сам факт введения ограничений на продажу топлива лишь усиливает обеспокоенность жителей - добавили в ЦПД.

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