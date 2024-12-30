Оккупанты на Херсонщине получили особые инструкции перед штурмом: партизаны объяснили, почему
Киев • УНН
Военнослужащие 1218-го мотострелкового полка рф получили приказ носить личные данные в гильзах для идентификации. Командование готовится к значительным потерям личного состава во время планируемых штурмовых действий.
Оккупанты на Херсонщине готовятся к штурму и ожидают больших потерь, передает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Детали
По данным партизан, агент "АТЕШ" из 1218-го мотострелкового полка вс рф сообщил, что командование готовится к штурмовым действиям, ожидая значительных потерь личного состава.
"Всем военнослужащим была выдана инструкция, согласно которой необходимо написать свои данные (ФИО, личный номер, дата рождения) на бумажке и поместить ее в гильзу, которую нужно постоянно носить с собой. Это делается для упрощенной идентификации в случае ранения или смерти", - говорится в сообщении.
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По данным "АТЕШ", это подразделение было создано после начала полномасштабного вторжения и укомплектовано в основном за счет мобилизованных. Однако российское командование никого не жалеет и не считается с потерями, отдавая приказы на отчаянные штурмы и продолжая отправлять своих людей на верную гибель.
"АТЕШ" призывает военнослужащих 1218-го МПС присоединяться к нашему движению и сопротивляться беззаконию своих командиров", - говорится в сообщении.
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