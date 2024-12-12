Захватчики перебрасывают военную технику из оккупированного Крыма в Запорожскую область - "АТЭШ"

Украинские партизаны зафиксировали, как российская оккупационная армия перебрасывает военную технику из временно захваченного Крыма в Запорожскую область. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Так, агенты зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, которая двигалась по трассе на север Крыма.

Партизаны предполагают, что, вероятно, колонна двигалась в сторону временно оккупированной Запорожской области, где россияне ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их.

В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики, - агенты установили.

Напомним

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о перемещении колонны с китайскими багги Desertcross 1000-3 в Курск. Техника может использоваться для диверсионных операций на приграничных территориях.