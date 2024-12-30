Новий рік у поєднанні з молодиком: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 грудня - 5 січня

Завтра, 31 грудня, на нас чекає не тільки зустріч Нового року, а й молодик, а ця астрологічна подія завжди несе із собою приплив енергії та початок чогось нового. Про те, що приготували нам зірки на тиждень із 30 грудня до 5 січня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

«Цей тиждень розпочнеться з особливої астрологічної події - потужного і багатообіцяючого молодика, який відбудеться 31 грудня о 00:27 за київським часом у знаку Козерога. Ми зустрічатимемо Новий 2025 рік разом із початком нового місячного місяця, що символізує оновлення, нові перспективи та початок важливих процесів», - розповіла астрологиня.

Ксенія Базиленко також звертає увагу, що молодик пройде в знаку Козерога і наділить нас енергією цілеспрямованості, наполегливості та практичності.

Цей молодик стане чудовою можливістю переосмислити свої цілі, побудувати чіткі плани і набути впевненості у власних силах. Під впливом Козерога мрії набувають структурності, а задуми перетворюються на конкретні кроки на шляху до успіху - впевнена астролог.

Молодик, за її словами, особливо важливий для тих, хто любить загадувати бажання в новорічну ніч. Енергія молодика посилить ваші наміри, додасть їм сили і дасть поштовх для їх реалізації. Головне - не просто загадати бажання, а й ясно уявити собі шлях до його виконання, щоб під'єднати до цього процесу практичне мислення і впевненість.

Молодик у знаку Козерога і Новий рік обіцяють стати часом нових можливостей, коли ви зможете позбутися всього зайвого, закласти міцний фундамент для своїх починань і з упевненістю зробити крок у майбутнє. Це прекрасний момент для того, щоб налаштуватися на успіх і почати новий етап у житті.

2025 рік за східним календарем стане роком Дерев'яної Зеленої Змії - символу мудрості, інтелекту, хитрості та елегантності. Це час змін, який принесе важливі події та вимагатиме усвідомлених рішень, а також уміння адаптуватися до нових умов.

«Щоб привернути прихильність господині року, рекомендується зустрічати Новий рік в одязі зелених або смарагдових відтінків. Ці кольори символізують зростання, оновлення та гармонію, які близькі енергії Змії.

Створіть святкову атмосферу, додавши в інтер'єр елементи природи: поставте на стіл зелену рослину, прикрасьте оселю свіжими гілочками ялини або сосни. Це не тільки підкреслить стилістику свята, а й створить відчуття затишку і тепла», - розповіла астрологиня.

Новорічний стіл краще оформити легкими та свіжими стравами. Особливу увагу приділіть зелені, салатам, фруктам і яскравим овочам. Такий вибір не тільки потішить символ року, а й зарядить свято енергією процвітання й удачі.

«Цього тижня також проявляться складні астрологічні аспекти, які потребують особливої уваги. Опозиція Марса і Плутона створює сильну напругу, здатну загострити конфлікти як на особистому, так і на глобальному рівні. Цей аспект посилює агресію і дратівливість, тому важливо зберігати самовладання, уникати ризиків і не піддаватися негативним емоціям», - вважає Ксенія Базиленко.

Проте тиждень надає чудову можливість спрямувати свою енергію у творче русло.

«Використовуйте цей час для побудови планів, обмірковування нових проєктів і підготовки до початку світлого і надихаючого нового річного циклу. Нехай дні, що передують святу, стануть основою для позитивних змін.

З Новим роком! Нехай він принесе всім нам мир і радість, гармонію й успіх!», - привітала астролог усіх читачів УНН із прийдешнім Новим роком.

Овни

Незважаючи на святковий настрій, тиждень обіцяє бути насиченим діловою активністю, яка принесе вам успіх. Зараз чудовий час для ґрунтовного планування майбутнього року. Чітко поставлені цілі допоможуть вам упевнено рухатися вперед.

Тельці

Прекрасний період для подорожей і нових вражень. Ви зможете насолодитися поїздками і познайомитися з цікавими людьми, особливо за кордоном. Однак не забувайте знати міру: уникайте надмірних витрат і переїдання.

Близнюки

Цей тиждень обіцяє яскраві свята та цінні подарунки. Перед Новим роком вам можуть повернути борги. У любовній сфері очікується багато пристрасті та емоційних моментів.

Раки

Ви опинитеся в оточенні приємних людей, спілкування з якими принесе радість. Новорічне свято найкраще провести в сімейному колі. Ви відчуєте турботу і любов від близьких, особливо від свого чоловіка або дружини.

Леви

Тиждень може бути завантаженим робочими завданнями та змінами у професійній сфері. Однак не забувайте про важливість відпочинку. Приділіть час святам, близьким людям і плануванню нового року.

Діви

Проведіть Новий рік яскраво і станьте організатором свята для інших. Тиждень обіцяє бути наповненим радістю та веселощами. Особливу увагу приділіть своїм дітям, а в коханні на вас чекає успіх.

Терези

Домашні турботи цього тижня опиняться на ваших плечах. Ви краще за всіх зможете створити затишну атмосферу. Запрошуйте гостей до себе. Можливо, до вас приїдуть родичі. Не виключений переїзд або купівля нового житла.

Скорпіони

Тиждень мине активно, можливо, в поїздках або відрядженнях. Свята проведіть у великому колі друзів і знайомих. Цікаві зустрічі та спілкування наповнять вас енергією.

Стрільці

Незважаючи на святкову атмосферу, тиждень буде сприятливим для заробітків. Це гарний час для великих покупок, наведення ладу в домі та фінансах. Обов'язково приділіть час плануванню нового року.

Козероги

Молодик у вашому знаку робить початок року особливим і магічним для вас. Загадуйте бажання і будуйте чіткі плани на майбутнє - ваші мрії обов'язково збудуться.

Водолії

Проведіть цей тиждень у подорожі або за кордоном. Приділіть увагу своєму внутрішньому світу. Добре зайнятися духовними практиками, ретритами або просто відпочинком. Довіряйте своїй інтуїції.

Риби

Тиждень буде активним і насиченим. Свята пройдуть яскраво, у колі друзів і близьких. Ваші починання будуть успішними, а проєкти отримають вдалий розвиток.