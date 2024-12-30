Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Завтра, 31 декабря, нас ждет не только встреча Нового года, но и новолуние, а это астрологическое событие всегда несет с собой прилив энергии и начало чего-то нового. О том, что приготовили нам звезды на неделю с 30 декабря по 5 января специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Эта неделя начнется с особенного астрологического события — мощного и многообещающего новолуния, которое состоится 31 декабря в 00:27 по киевскому времени в знаке Козерога. Мы будем встречать Новый 2025 год вместе с началом нового лунного месяца, что символизирует обновление, новые перспективы и начало важных процессов", - рассказала астролог.

Ксения Базиленко также обращает внимание, что новолуние пройдет в знаке Козерога и наделит нас энергией целеустремленности, упорства и практичности.

Это новолуние станет отличной возможностью переосмыслить свои цели, построить четкие планы и обрести уверенность в собственных силах. Под влиянием Козерога мечты обретают структурность, а замыслы превращаются в конкретные шаги на пути к успеху - уверена астролог.

Новолуние, по ее словам, особенно важно для тех, кто любит загадывать желания в новогоднюю ночь. Энергия новолуния усилит ваши намерения, добавит им силы и даст толчок для их реализации. Главное — не просто загадать желание, но и ясно представить себе путь к его исполнению, чтобы подключить к этому процессу практическое мышление и уверенность.

Новолуние в знаке Козерога и Новый год обещают стать временем новых возможностей, когда вы сможете избавиться от всего лишнего, заложить прочный фундамент для своих начинаний и с уверенностью шагнуть в будущее. Это прекрасный момент для того, чтобы настроиться на успех и начать новый этап в жизни.

2025 год по восточному календарю станет годом Деревянной Зеленой Змеи — символа мудрости, интеллекта, хитрости и элегантности. Это время перемен, которое принесёт важные события и потребует осознанных решений, а также умения адаптироваться к новым условиям.

"Чтобы привлечь благосклонность хозяйки года, рекомендуется встречать Новый год в одежде зелёных или изумрудных оттенков. Эти цвета символизируют рост, обновление и гармонию, которые близки энергии Змеи.

Создайте праздничную атмосферу, добавив в интерьер элементы природы: поставьте на стол зелёное растение, украсьте дом свежими веточками ели или сосны. Это не только подчеркнёт стилистику праздника, но и создаст ощущение уюта и тепла", - рассказала астролог.

Новогодний стол лучше оформить лёгкими и свежими блюдами. Особое внимание уделите зелени, салатам, фруктам и ярким овощам. Такой выбор не только порадует символ года, но и зарядит праздник энергией процветания и удачи.

"На этой неделе также проявятся сложные астрологические аспекты, которые требуют особого внимания. Оппозиция Марса и Плутона создаёт сильное напряжение, способное обострить конфликты как на личном, так и на глобальном уровне. Этот аспект усиливает агрессию и раздражительность, поэтому важно сохранять самообладание, избегать рисков и не поддаваться негативным эмоциям", - считает Ксения Базиленко.

Тем не менее, неделя предоставляет отличную возможность направить свою энергию в созидательное русло.

"Используйте это время для построения планов, обдумывания новых проектов и подготовки к началу светлого и вдохновляющего нового годового цикла. Пусть дни, предшествующие празднику, станут основой для позитивных изменений.

С Новым годом! Пусть он принесёт всем нам мир и радость, гармонию и успех!", - поздравила астролог всех читателей УНН с наступающим Новым годом.

Овны

Несмотря на праздничное настроение, неделя обещает быть насыщенной деловой активностью, которая принесёт вам успех. Сейчас отличное время для основательного планирования будущего года. Чётко поставленные цели помогут вам уверенно двигаться вперёд.

Тельцы

Прекрасный период для путешествий и новых впечатлений. Вы сможете насладиться поездками и познакомиться с интересными людьми, особенно за границей. Однако не забывайте соблюдать меру: избегайте чрезмерных трат и переедания.

Близнецы

Эта неделя обещает яркие праздники и ценные подарки. Перед Новым годом вам могут вернуть долги. В любовной сфере ожидается много страсти и эмоциональных моментов.

Раки

Вы окажетесь в окружении приятных людей, общение с которыми принесёт радость. Новогодний праздник лучше всего провести в семейном кругу. Вы почувствуете заботу и любовь от близких, особенно от своего супруга или супруги.

Львы

Неделя может быть загруженной рабочими задачами и изменениями в профессиональной сфере. Однако не забывайте о важности отдыха. Уделите время праздникам, близким людям и планированию нового года.

Девы

Проведите Новый год ярко и станьте организатором праздника для других. Неделя обещает быть наполненной радостью и весельем. Особое внимание уделите своим детям, а в любви вас ждёт успех.

Весы

Домашние заботы этой недели окажутся на ваших плечах. Вы лучше всех сможете создать уютную атмосферу. Приглашайте гостей к себе. Возможно, к вам приедут родственники. Не исключён переезд или покупка нового жилья.

Скорпионы

Неделя пройдёт активно, возможно, в поездках или командировках. Праздники проведите в большом кругу друзей и знакомых. Интересные встречи и общение наполнят вас энергией.

Стрельцы

Несмотря на праздничную атмосферу, неделя будет благоприятной для заработков. Это хорошее время для крупных покупок, наведения порядка в доме и финансов. Обязательно уделите время планированию нового года.

Козероги

Новолуние в вашем знаке делает начало года особенным и магическим для вас. Загадывайте желания и стройте чёткие планы на будущее — ваши мечты обязательно сбудутся.

Водолеи

Проведите эту неделю в путешествии или за границей. Уделите внимание своему внутреннему миру. Хорошо заняться духовными практиками, ретритами или просто отдыхом. Доверяйте своей интуиции.

Рыбы

Неделя будет активной и насыщенной. Праздники пройдут ярко, в кругу друзей и близких. Ваши начинания будут успешными, а проекты получат удачное развитие.