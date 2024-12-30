Передноворічний обмін: 11 бійців "Азову" повернулися після майже трьох років полону

Під час обміну полоненими у понеділок, 30 грудня, додому повернулося 11 військових бригади "Азов", які боронили Маріуполь та перебували у полоні майже 3 роки. Про це повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко за позивним "Редис", передає УНН.

"Сьогодні з російського полону додому повернулись 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями", - написав Прокопенко.

Він висловив вдячність бійцям бригади "Азов", які взяли у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку та всім підрозділам Сил оборони, які поповнюють обмінний фонд на всіх ділянках фронту, що дозволяє повертати українських військових.

Нагадаємо

В рамках 11-го обміну у 2024 році з російського полону звільнено 189 українців, включаючи захисників Маріуполя та острова Зміїний. Серед звільнених 173 рядових та сержантів, 14 офіцерів та 2 цивільних.