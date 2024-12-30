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Передноворічний обмін: 11 бійців "Азову" повернулися після майже трьох років полону

Київ • УНН

 • 39798 перегляди

З російського полону звільнено 11 військовослужбовців бригади "Азов", які захищали Маріуполь. Бійці провели в полоні майже 3 роки, пройшовши через допити та катування.

Під час обміну полоненими у понеділок, 30 грудня, додому повернулося 11 військових бригади "Азов", які боронили Маріуполь та перебували у полоні майже 3 роки. Про це повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко за позивним "Редис", передає УНН.

"Сьогодні з російського полону додому повернулись 11 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Вони пройшли надзвичайно тяжкі випробування, які тривали майже 3 роки. 86 днів оборони Маріуполя, важкі бої на межі людських можливостей, полон, тюрми, допити, катування. Вони не здалися та вийшли з цього пекла переможцями", - написав Прокопенко.

Він висловив вдячність бійцям бригади "Азов", які взяли у полон 68 бойовиків на Торецькому напрямку та всім підрозділам Сил оборони, які поповнюють обмінний фонд на всіх ділянках фронту, що дозволяє повертати українських військових.

Нагадаємо

В рамках 11-го обміну у 2024 році з російського полону звільнено 189 українців, включаючи захисників Маріуполя та острова Зміїний. Серед звільнених 173 рядових та сержантів, 14 офіцерів та 2 цивільних.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
mariupolМаріуполь

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