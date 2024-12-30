Предновогодний обмен: 11 бойцов "Азова" вернулись после почти трех лет плена

Во время обмена пленными в понедельник, 30 декабря, домой вернулось 11 военных бригады "Азов", которые защищали Мариуполь и находились в плену почти 3 года. Об этом сообщил командир бригады "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис", передает УНН.

"Сегодня из российского плена домой вернулись 11 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов". Они прошли чрезвычайно тяжелые испытания, которые длились почти 3 года. 86 дней обороны Мариуполя, тяжелые бои на грани человеческих возможностей, плен, тюрьмы, допросы, пытки. Они не сдались и вышли из этого ада победителями", - написал Прокопенко.

Он выразил благодарность бойцам бригады "Азов", которые взяли в плен 68 боевиков на Торецком направлении и всем подразделениям Сил обороны, которые пополняют обменный фонд на всех участках фронта, что позволяет возвращать украинских военных.

Напомним

В рамках 11-го обмена в 2024 году из российского плена освобождено 189 украинцев, включая защитников Мариуполя и острова Змеиный. Среди освобожденных 173 рядовых и сержантов, 14 офицеров и 2 гражданских.