Ворожіння та прикмети: розваги на Новий рік

Навіть у найтемніші часи хочеться вірити у дива та добро. Новий рік завжди асоціювався з новим початком та здійсненням бажань. Тому це ідеальний час зануритися в приємні дитячі спогади та трохи помріяти. Головне - пам'ятати, що мрії та бажання важливо підкріплювати діями. УНН зібрав ворожіння та популярні прикмети на Новий рік.

НОВОРІЧНІ ПРИКМЕТИ

За китайським календарем 2025 рік - рік зеленої дерев'яної змії. Змія символізує мудрість, трансформації та гнучкість, приносить зміни та нові можливості. Вона вимагає від нас уваги до деталей, обережності в діях та здатності адаптуватися до обставин.

Які кольори варто одягнути на Новий рік для того, щоб притягнути до себе гроші, удачу та зміцнити родину:

- зелений

- жовтий

- золотий

- коричневий

- фіолетовий

- синій

- білий.

Які кольори не варто одягати для зустрічі 2025 року змії:

- червоний

- чорний

- помаранчевий

- сірий

- рожевий.

ВОРОЖІННЯ НА НОВОРІЧНІЙ ЯЛИНЦІ

Однією з розваг з 31 грудня на 1 січня може бути ворожіння. Для цього потрібно підійти до прикрашеної ялинки та заплющити очі, або завязати зав'язкою. Потрібно підходити повільно до ялинки з простягнутими руками, поки не торкнетеся першого предмета на ялинці. Потім відкриваєте очі й дивитесь, до якого предмету доторкнулися. У разі якщо під руку потрапить гілка ялинки, то 2025 рік принесе серйозні зміни в спосіб життя або роботі, якщо гірлянда, то наступний рік змії пройде безтурботно. Іграшка пастельного або ніжного кольору передбачає пристрасне кохання, яскрава іграшка означає пошуки себе й нові захоплення, дощик – труднощі з грошима.

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ВОРОЖІННЯ НА СОЛОДОЩАХ

У мішечок покладіть будь-які різноманітні солодощі. Можна по декілька одного виду. Учасники розваги мають на осліп діставати своє передбачення у вигляді смаколика:

- льодяник - до підвищення зарплати

- мандарин, апельсин - до зміцнення здоров'я

- горіхи - до новосілля

- кіндер-сюрприз - до вдалого шлюбу

- печиво - до вдалих та корисних знайомств

- шоколад - до кар'єрного зросту

фрукти - до поповнення в сім'ї

ВОРОЖІННЯ НА МАНДАРИНАХ

Потрібно взяти помиті фрукти й викласти у вазу чи тарілку. Обрати навмання три плоди. Перший розповість про майбутні події, другий мандарин про поточні обставини, а третій про те, чим вони завершаться. Роздивіться та скушуйте кожен з трьох мандаринів, наступні три пункти:

Якщо мандарин, гарний на вид, виявився:

• Приємний на смак – чекає грошовий прибуток

• Злегка зіпсований – це сигнал про проблеми зі здоров'ям, необхідність відновити душевний стан та гармонію

• Ароматним – отримайте радісний подарунок від долі

• Смачним і соковитим – очікуйте взаємного кохання, досягнення порозуміння з людьми

Якщо мандарин, непривабливий зовні виявився:

- Смачний та солодкий - можливі успіхи та благополуччя

- Соковитим - неприємності минуть Ароматним - чекають приємні зміни - Сухим - остерігайтеся недоброзичливців

- Кислим - чекає розлука з коханою людиною

- Підгнилим - можливі розчарування в коханні

Якщо шкірка мандарина:

М'яка - отримаєте несподівану допомогу

Жорстка - зазнаєте грошових збитків К

Кажуть, що Новий рік - це час див й здійснення найзаповітніших мрій, українців наразі об'єднує одна найбажаніша мрія - мир. Багато хто вірить, якщо у 00:00 загадати бажання, то воно обов'язково збудеться у новому році.

Один з найпопулярніших способів - це написати своє бажання на маленькому клаптику паперу, підпалити його ближче до опівночі й попіл струсити у келих з шампанським й випити дна. Варто пам'ятати про заходи безпеки.

Також можна дочекатися, коли у пляшці закінчиться шампанське. Потім взяти її в руки, заплющити очі, загадати бажання й дмухнути у пляшку та закоркувати її короком. Пляшку сховати, наприклад у шафі.

Можна ще написати лист з побажаннями та цілями й закрити його в конверті до наступного нового року.

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