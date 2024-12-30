Ворожіння та прикмети: розваги на Новий рік
Київ • УНН
У 2025 році зеленої дерев'яної змії варто обирати правильні кольори одягу та дотримуватися особливих ритуалів. Розповідаємо про новорічні ворожіння на ялинці, мандаринах та солодощах.
Навіть у найтемніші часи хочеться вірити у дива та добро. Новий рік завжди асоціювався з новим початком та здійсненням бажань. Тому це ідеальний час зануритися в приємні дитячі спогади та трохи помріяти. Головне - пам'ятати, що мрії та бажання важливо підкріплювати діями. УНН зібрав ворожіння та популярні прикмети на Новий рік.
НОВОРІЧНІ ПРИКМЕТИ
За китайським календарем 2025 рік - рік зеленої дерев'яної змії. Змія символізує мудрість, трансформації та гнучкість, приносить зміни та нові можливості. Вона вимагає від нас уваги до деталей, обережності в діях та здатності адаптуватися до обставин.
Які кольори варто одягнути на Новий рік для того, щоб притягнути до себе гроші, удачу та зміцнити родину:
- зелений
- жовтий
- золотий
- коричневий
- фіолетовий
- синій
- білий.
Які кольори не варто одягати для зустрічі 2025 року змії:
- червоний
- чорний
- помаранчевий
- сірий
- рожевий.
ВОРОЖІННЯ НА НОВОРІЧНІЙ ЯЛИНЦІ
Однією з розваг з 31 грудня на 1 січня може бути ворожіння. Для цього потрібно підійти до прикрашеної ялинки та заплющити очі, або завязати зав'язкою. Потрібно підходити повільно до ялинки з простягнутими руками, поки не торкнетеся першого предмета на ялинці. Потім відкриваєте очі й дивитесь, до якого предмету доторкнулися. У разі якщо під руку потрапить гілка ялинки, то 2025 рік принесе серйозні зміни в спосіб життя або роботі, якщо гірлянда, то наступний рік змії пройде безтурботно. Іграшка пастельного або ніжного кольору передбачає пристрасне кохання, яскрава іграшка означає пошуки себе й нові захоплення, дощик – труднощі з грошима.
Не лише Меркурій: скільки періодів ретроградності планет на нас чекає у 2025 році27.12.24, 13:14 • 159798 переглядiв
ВОРОЖІННЯ НА СОЛОДОЩАХ
У мішечок покладіть будь-які різноманітні солодощі. Можна по декілька одного виду. Учасники розваги мають на осліп діставати своє передбачення у вигляді смаколика:
- льодяник - до підвищення зарплати
- мандарин, апельсин - до зміцнення здоров'я
- горіхи - до новосілля
- кіндер-сюрприз - до вдалого шлюбу
- печиво - до вдалих та корисних знайомств
- шоколад - до кар'єрного зросту
фрукти - до поповнення в сім'ї
ВОРОЖІННЯ НА МАНДАРИНАХ
Потрібно взяти помиті фрукти й викласти у вазу чи тарілку. Обрати навмання три плоди. Перший розповість про майбутні події, другий мандарин про поточні обставини, а третій про те, чим вони завершаться. Роздивіться та скушуйте кожен з трьох мандаринів, наступні три пункти:
Якщо мандарин, гарний на вид, виявився:
• Приємний на смак – чекає грошовий прибуток
• Злегка зіпсований – це сигнал про проблеми зі здоров'ям, необхідність відновити душевний стан та гармонію
• Ароматним – отримайте радісний подарунок від долі
• Смачним і соковитим – очікуйте взаємного кохання, досягнення порозуміння з людьми
Якщо мандарин, непривабливий зовні виявився:
- Смачний та солодкий - можливі успіхи та благополуччя
- Соковитим - неприємності минуть Ароматним - чекають приємні зміни - Сухим - остерігайтеся недоброзичливців
- Кислим - чекає розлука з коханою людиною
- Підгнилим - можливі розчарування в коханні
Якщо шкірка мандарина:
М'яка - отримаєте несподівану допомогу
Жорстка - зазнаєте грошових збитків К
Кажуть, що Новий рік - це час див й здійснення найзаповітніших мрій, українців наразі об'єднує одна найбажаніша мрія - мир. Багато хто вірить, якщо у 00:00 загадати бажання, то воно обов'язково збудеться у новому році.
Один з найпопулярніших способів - це написати своє бажання на маленькому клаптику паперу, підпалити його ближче до опівночі й попіл струсити у келих з шампанським й випити дна. Варто пам'ятати про заходи безпеки.
Також можна дочекатися, коли у пляшці закінчиться шампанське. Потім взяти її в руки, заплющити очі, загадати бажання й дмухнути у пляшку та закоркувати її короком. Пляшку сховати, наприклад у шафі.
Можна ще написати лист з побажаннями та цілями й закрити його в конверті до наступного нового року.
Рік кулуарних ігор і великих проривів у науці: астролог розповіла, яким буде 2025 рік 27.12.24, 09:00 • 237803 перегляди