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Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Киев  •  УНН

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В 2025 году зеленой деревянной змеи стоит выбирать правильные цвета одежды и придерживаться особых ритуалов. Рассказываем о новогодних гаданиях на елке, мандаринах и сладостях.

Даже в самые темные времена хочется верить в чудеса и добро. Новый год всегда ассоциировался с новым началом и осуществлением желаний. Поэтому это идеальное время окунуться в приятные детские воспоминания и немного помечтать. Главное - помнить, что мечты и желания важно подкреплять действиями. УНН собрал гадания и популярные приметы на Новый год.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ

По китайскому календарю 2025 год - год зеленой деревянной змеи. Змея символизирует мудрость, трансформации и гибкость, приносит изменения и новые возможности. Она требует от нас внимания к деталям, осторожности в действиях и способности адаптироваться к обстоятельствам.

Какие цвета стоит одеть на Новый год для того, чтобы притянуть к себе деньги, удачу и укрепить семью:

- зелёный

- жёлтый

- золотой

- коричневый

- фиолетовый

- синий

- белый.

Какие цвета не стоит одевать для встречи 2025 года змеи:

- красный

- чёрный

- оранжевый

- серый

- розовый.

ГАДАНИЕ НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ

Одним из развлечений с 31 декабря на 1 января может быть гадание. Для этого нужно подойти к украшенной елке и закрыть глаза, или завязать завязкой. Нужно подходить медленно к елке с протянутыми руками, пока не коснетесь первого предмета на елке. Затем открываете глаза и смотрите, к какому предмету прикоснулись. В случае если под руку попадет ветка елки, то 2025 год принесет серьезные изменения в образ жизни или работе, если гирлянда, то следующий год змеи пройдет беззаботно. Игрушка пастельного или нежного цвета предполагает страстную любовь, яркая игрушка означает поиски себя и новые увлечения, дождик - трудности с деньгами.

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году27 дек. 2024, 11:14 • 157932 просмотра

ГАДАНИЕ НА СЛАДОСТЯХ

В мешочек положите любые разнообразные сладости. Можно по несколько одного вида. Участники развлечения должны на ослеп доставать свое предсказание в виде сладости:

- леденец - к повышению зарплаты

- мандарин, апельсин - к укреплению здоровья

- орехи - к новоселью

- киндер-сюрприз - к удачному браку

- печенье - к удачным и полезным знакомствам

- шоколад - к карьерному росту

фрукты - к пополнению в семье

ГАДАНИЕ НА МАНДАРИНАХ

Нужно взять помытые фрукты и выложить в вазу или тарелку. Выбрать наугад три плода. Первый расскажет о будущих событиях, второй мандарин о текущих обстоятельствах, а третий о том, чем они завершатся. Рассмотрите и попробуйте каждый из трех мандаринов, следующие три пункта:

Если мандарин, красивый на вид, оказался:

- Приятный на вкус - ждет денежная прибыль

- Слегка испорченный - это сигнал о проблемах со здоровьем, необходимости восстановить душевное состояние и гармонию

- Ароматным - получите радостный подарок от судьбы

- Вкусным и сочным - ожидайте взаимной любви, достижения взаимопонимания с людьми

Если мандарин, непривлекательный внешне оказался:

- Вкусный и сладкий - возможны успехи и благополучие

- Сочным - неприятности минуют Ароматным - ждут приятные перемены - Сухим - остерегайтесь недоброжелателей

- Кислым - ждет разлука с любимым человеком

- Подгнившим - возможны разочарования в любви

Если кожура мандарина:

Мягкая - получите неожиданную помощь

Жесткая - понесете денежные убытки К

Говорят, что Новый год - это время чудес и осуществления самых заветных желаний, украинцев сейчас объединяет одна самая желанная мечта - мир. Многие верят, если в 00:00 загадать желание, то оно обязательно сбудется в новом году.

Один из самых популярных способов - это написать свое желание на маленьком клочке бумаги, поджечь его ближе к полуночи и пепел стряхнуть в бокал с шампанским и выпить дна. Стоит помнить о мерах безопасности.

Также можно дождаться, когда в бутылке закончится шампанское. Затем взять ее в руки, закрыть глаза, загадать желание и дунуть в бутылку и закупорить ее пробкой. Бутылку спрятать, например в шкафу.

Можно еще написать письмо с пожеланиями и целями и закрыть его в конверте до следующего нового года.

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025 27 дек. 2024, 07:00 • 202062 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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