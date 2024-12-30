Гадания и приметы: развлечения на Новый год
Киев • УНН
В 2025 году зеленой деревянной змеи стоит выбирать правильные цвета одежды и придерживаться особых ритуалов. Рассказываем о новогодних гаданиях на елке, мандаринах и сладостях.
Даже в самые темные времена хочется верить в чудеса и добро. Новый год всегда ассоциировался с новым началом и осуществлением желаний. Поэтому это идеальное время окунуться в приятные детские воспоминания и немного помечтать. Главное - помнить, что мечты и желания важно подкреплять действиями. УНН собрал гадания и популярные приметы на Новый год.
НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
По китайскому календарю 2025 год - год зеленой деревянной змеи. Змея символизирует мудрость, трансформации и гибкость, приносит изменения и новые возможности. Она требует от нас внимания к деталям, осторожности в действиях и способности адаптироваться к обстоятельствам.
Какие цвета стоит одеть на Новый год для того, чтобы притянуть к себе деньги, удачу и укрепить семью:
- зелёный
- жёлтый
- золотой
- коричневый
- фиолетовый
- синий
- белый.
Какие цвета не стоит одевать для встречи 2025 года змеи:
- красный
- чёрный
- оранжевый
- серый
- розовый.
ГАДАНИЕ НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ
Одним из развлечений с 31 декабря на 1 января может быть гадание. Для этого нужно подойти к украшенной елке и закрыть глаза, или завязать завязкой. Нужно подходить медленно к елке с протянутыми руками, пока не коснетесь первого предмета на елке. Затем открываете глаза и смотрите, к какому предмету прикоснулись. В случае если под руку попадет ветка елки, то 2025 год принесет серьезные изменения в образ жизни или работе, если гирлянда, то следующий год змеи пройдет беззаботно. Игрушка пастельного или нежного цвета предполагает страстную любовь, яркая игрушка означает поиски себя и новые увлечения, дождик - трудности с деньгами.
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ГАДАНИЕ НА СЛАДОСТЯХ
В мешочек положите любые разнообразные сладости. Можно по несколько одного вида. Участники развлечения должны на ослеп доставать свое предсказание в виде сладости:
- леденец - к повышению зарплаты
- мандарин, апельсин - к укреплению здоровья
- орехи - к новоселью
- киндер-сюрприз - к удачному браку
- печенье - к удачным и полезным знакомствам
- шоколад - к карьерному росту
фрукты - к пополнению в семье
ГАДАНИЕ НА МАНДАРИНАХ
Нужно взять помытые фрукты и выложить в вазу или тарелку. Выбрать наугад три плода. Первый расскажет о будущих событиях, второй мандарин о текущих обстоятельствах, а третий о том, чем они завершатся. Рассмотрите и попробуйте каждый из трех мандаринов, следующие три пункта:
Если мандарин, красивый на вид, оказался:
- Приятный на вкус - ждет денежная прибыль
- Слегка испорченный - это сигнал о проблемах со здоровьем, необходимости восстановить душевное состояние и гармонию
- Ароматным - получите радостный подарок от судьбы
- Вкусным и сочным - ожидайте взаимной любви, достижения взаимопонимания с людьми
Если мандарин, непривлекательный внешне оказался:
- Вкусный и сладкий - возможны успехи и благополучие
- Сочным - неприятности минуют Ароматным - ждут приятные перемены - Сухим - остерегайтесь недоброжелателей
- Кислым - ждет разлука с любимым человеком
- Подгнившим - возможны разочарования в любви
Если кожура мандарина:
Мягкая - получите неожиданную помощь
Жесткая - понесете денежные убытки К
Говорят, что Новый год - это время чудес и осуществления самых заветных желаний, украинцев сейчас объединяет одна самая желанная мечта - мир. Многие верят, если в 00:00 загадать желание, то оно обязательно сбудется в новом году.
Один из самых популярных способов - это написать свое желание на маленьком клочке бумаги, поджечь его ближе к полуночи и пепел стряхнуть в бокал с шампанским и выпить дна. Стоит помнить о мерах безопасности.
Также можно дождаться, когда в бутылке закончится шампанское. Затем взять ее в руки, закрыть глаза, загадать желание и дунуть в бутылку и закупорить ее пробкой. Бутылку спрятать, например в шкафу.
Можно еще написать письмо с пожеланиями и целями и закрыть его в конверте до следующего нового года.
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