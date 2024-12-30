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Ліцей "PROСВІТА" у Броварах: шлях від курсів ЗНО до власної школи

Ліцей "PROСВІТА" у Броварах: шлях від курсів ЗНО до власної школи

Київ • УНН

 • 228949 перегляди

Засновниця курсів ЗНО Олеся Таран відкрила у Броварах приватний ліцей "PROСВІТА" для учнів 9-11 класів. Заклад поєднує шкільну програму з поглибленим вивченням точних наук та розвитком бізнес-навичок.

Бровари вже давно зарекомендували себе як місто, що активно підтримує розвиток бізнесу. Завдяки сприятливому клімату для підприємництва та ініціативам місцевої влади, тут створені всі умови для відкриття й розширення власної справи. Особлива увага приділяється підтримці молодих бізнесів і підприємиць. Завдяки хабу U&We Hub жінки мають змогу отримати консультації з ведення бізнесу, презентувати свої ідеї та навіть знайти фінансову підтримку для реалізації своїх проєктів. Однією з тих, хто скористався можливостями, які пропонує місто, є Олеся Таран - засновниця ліцею "PROСВІТА" і курсів ЗНО: BROVARY. Її історія - це приклад того, як наполегливість, підтримка громади та власна ініціатива можуть перетворити ідею на успішний бізнес, пише УНН.

Від курсів ЗНО до приватного ліцею

Історія ліцею "PROСВІТА" почалася задовго до його офіційного відкриття у вересні 2024 року. Олеся Таран спершу заснувала курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), які були створені для покращення якості освіти для старшокласників. На курсах протягом п'яти років готували учнів до вступу у кращі університети України, і це успішно виходило.

 "Мій син готувався до вступу, і я розуміла, що стандартне шкільне навчання не забезпечує необхідного рівня знань. Додаткові репетитори були не лише фінансово витратними, а й забирали багато часу. Тоді, під час карантину (через коронавірус - ред.) я вирішила створити курси, які б задовольняли всі ці потреби", — розповідає вона.

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Курси швидко стали популярними серед старшокласників. Щороку до навчання долучалося до 120 учнів. Проте зі збільшенням попиту і розумінням, як важко дітям витримувати подвійне навантаження - шкільні заняття вдень і курси ввечері, Олеся  Таран зрозуміла, що потрібен новий підхід. "Ми бачили, як діти перевантажені й не встигають ефективно засвоювати матеріал. Тоді я вирішила, що найкращий вихід - створити ліцей, який поєднував би якісну шкільну освіту з підготовкою до вступу", - додає підприємиця.

Навчання у ліцеї: ефективно, сучасно, інноваційно

Ліцей "PROСВІТА" - сучасний підхід до освіти. Зараз тут працюють три класи для учнів 9-11-х класів, у яких навчається 23 учні. Програма ліцею охоплює обов’язкові стандарти Міністерства освіти України, але з додатковим акцентом на поглиблене вивчення точних наук, підготовку до іспитів і розвиток проєктного мислення.

"Математика та інші точні науки - це болюче місце сучасної української освіти. Ми намагаємося приділяти їм більше уваги, додаючи години та будуючи міцну базу знань. Окрім цього, наші учні займаються проєктною роботою, яка охоплює фінансову грамотність, маркетинг і навіть створення власних бізнес-моделей", - розповідає Олеся Таран.

У ліцеї також є курс лекцій із залученням цікавих гостей. Учнів знайомлять із різними сферами життя, від історичних подій до сучасних технологій і бізнесу. Діти створюють власні проєкти, які презентують у форматі захисту.

"І це така дуже практична річ, коли кожен з них має створити свою модель маленького підприємства, яку могли б започаткувати навіть підлітки. Для цього ми їм надаємо такі базові ключові навички, як це зробити, як прописати бізнес-план, як обрати свою бізнес-ідею – були такі у нас лекції, яким чином зробити свій сайт, Instagram для цього проєкту. Ми хочемо, щоб наші учні не просто отримували знання, а й навчилися застосовувати їх у реальному житті", - зазначає засновниця ліцею.

За словами Олесі Таран, "PROСВІТА" - це ліцей, у якому хочеться вчитись.

"Варто додати, що ми намагаємось відповідати своїй назві та здійснюємо просвітницьку діяльність як серед учнів, так і їх батьків та гостей ліцею, організовуючи просвітницькі лекції. Особливо почесне місце в навчальній програмі займає історія України та всесвітня історія, їх викладає наш молодий директор В’ячеслав, якому вдалось зацікавити в предметі абсолютну більшість учнів. Вони не тільки вчать дати і події, а вчяться думати та аналізувати процеси, та відшукують причино-наслідкові зв'язки та закономірності", - зауважила вона.

Важливість підтримки та плани на майбутнє

Попри те, що ліцей працює лише кілька місяців, попит на його послуги перевищує очікування. Олеся Таран активно шукає можливості для розширення, зокрема розглядає варіанти отримання грантів. "Зараз ми перебуваємо на етапі, коли бачимо, що наступного року нам знадобляться додаткові приміщення, які відповідатимуть усім вимогам безпеки й комфорту", — пояснює вона.

Досягти сьогоднішніх результатів допомогла участь у жіночому хабі U&We Hub, де Олеся Таран отримала необхідні знання, презентувала свою ідею та отримала підтримку місцевої спільноти. "Це надзвичайно корисна ініціатива, яка дозволяє протестувати ідеї, отримати зворотний зв’язок і зрозуміти, що твоя справа потрібна людям. Фактично, я в них навчалась, презентувала свою ідею і я хочу її фактично реалізувати, і дізналась, як до цього ставиться жіноча спільнота. Тобто, я захищала проект, отримала друге місце, і отримала найголовніше, мабуть, - фідбек від багатьох жінок, які сказали, що це дуже потрібно в нашому місці, нам такого не вистачає", — підсумовує підприємиця.

Ліцей "PROСВІТА" - це не просто освітній заклад, а місце, де діти отримують якісні знання, підтримку й мотивацію. Тут створюють умови для всебічного розвитку, допомагають реалізовувати амбіції та готують учнів до успішного вступу у вищі навчальні заклади.

Історія Олесі Таран - це приклад того, як наполегливість і підтримка громади можуть стати фундаментом для реалізації ідей, які змінюють життя не лише однієї родини, а й цілого покоління. Бровари вкотре демонструють, що це місто можливостей для тих, хто готовий діяти й змінювати світ навколо себе.

Додамо

У Броварах при міській раді працює  Центр з підтримки бізнесу, де підприємці та люди, які тільки планують відкрити свою праву, можуть отримати безкоштовні консультації з питань реєстрації бізнесу, оренди приміщень та отримання грантів. Цього року до Центру звернулося близько 150 осіб, переважно представники мікро- та малого бізнесу.

За словами міського голови Броварів Ігоря Сапожка, за час воєнного стану в рамках реалізації 76 інвестиційних проєктів Броварам вдалося залучити понад 466 мільйонів гривень інвестицій та створити майже 600 нових робочих місць. Він додав, що за період воєнного стану у Броварській громаді збільшилася кількість різноманітних фірм та фізичних осіб-підприємців – на даний час їх налічується понад 18 тисяч. 

Окрім іноземного фінансування Бровари отримають й іншу допомогу від міст-побратимів. Наприклад, німецькі партнери надали місцевій громаді генератори, медичне обладнання, спеціальний транспорт та багато іншої допомоги. Для того, щоб зі своїми українськими колегами визначити конкретні напрямки подальшої співпраці у жовтні до Броварів прибув представник муніципалітету німецького міста-побратима Єни, міський радник Матіас Міт.

Загалом, в рамках співпраці з німецькими містами Єна та Ерланген, а також районом Лан-Ділль Бровари отримали три карети швидкої допомоги, чотири пожежних автомобілі, три одиниці комунального транспорту, один шкільний автобус, генератори, різноманітне обладнання для навчальних закладів громади та модульного містечка, у якому живуть переселенці.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПублікаціїКиївщина

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