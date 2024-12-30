Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Бровары уже давно зарекомендовали себя как город, активно поддерживающий развитие бизнеса. Благодаря благоприятному климату для предпринимательства и инициативам местной власти, здесь созданы все условия для открытия и расширения собственного дела. Особое внимание уделяется поддержке молодых бизнесов и предпринимательниц. Благодаря хабу U&We Hub женщины могут получить консультации по ведению бизнеса, презентовать свои идеи и даже найти финансовую поддержку для реализации своих проектов. Одной из тех, кто воспользовался возможностями, которые предлагает город, является Олеся Таран - основательница лицея «PROСВИТА» и курсов ВНО: Ее история - это пример того, как настойчивость, поддержка общества и собственная инициатива могут превратить идею в успешный бизнес, пишет УНН.

От курсов ВНО до частного лицея

История лицея «PROСВИТА» началась задолго до его официального открытия в сентябре 2024 года. Олеся Таран сначала основала курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию (ВНО), которые были созданы для улучшения качества образования для старшеклассников. На курсах в течение пяти лет готовили учеников к поступлению в лучшие университеты Украины, и это успешно получалось.

«Мой сын готовился к поступлению, и я понимала, что стандартное школьное обучение не обеспечивает необходимого уровня знаний. Дополнительные репетиторы были не только финансово затратными, но и отнимали много времени. Тогда, во время карантина (из-за коронавируса - ред.) я решила создать курсы, которые бы удовлетворяли все эти потребности», - рассказывает она.

Курсы быстро стали популярными среди старшеклассников. Ежегодно к обучению приобщалось до 120 учеников. Однако с увеличением спроса и пониманием, как трудно детям выдерживать двойную нагрузку - школьные занятия днем и курсы вечером, Олеся Таран поняла, что нужен новый подход. «Мы видели, как дети перегружены и не успевают эффективно усваивать материал. Тогда я решила, что лучший выход - создать лицей, который совмещал бы качественное школьное образование с подготовкой к поступлению», - добавляет предпринимательница.

Обучение в лицее: эффективно, современно, инновационно

Лицей «PROСВИТА» - современный подход к образованию. Сейчас здесь работают три класса для учащихся 9-11-х классов, в которых учится 23 ученика. Программа лицея охватывает обязательные стандарты Министерства образования Украины, но с дополнительным акцентом на углубленное изучение точных наук, подготовку к экзаменам и развитие проектного мышления.

«Математика и другие точные науки - это больное место современного украинского образования. Мы стараемся уделять им больше внимания, добавляя часы и строя прочную базу знаний. Кроме этого, наши ученики занимаются проектной работой, которая охватывает финансовую грамотность, маркетинг и даже создание собственных бизнес-моделей», - рассказывает Олеся Таран.

В лицее также есть курс лекций с привлечением интересных гостей. Учеников знакомят с различными сферами жизни, от исторических событий до современных технологий и бизнеса. Дети создают собственные проекты, которые презентуют в формате защиты.

«И это такая очень практичная вещь, когда каждый из них должен создать свою модель маленького предприятия, которую могли бы начать даже подростки. Для этого мы им предоставляем такие базовые ключевые навыки, как это сделать, как прописать бизнес-план, как выбрать свою бизнес-идею - были такие у нас лекции, каким образом сделать свой сайт, Instagram для этого проекта. Мы хотим, чтобы наши ученики не просто получали знания, но и научились применять их в реальной жизни», - отмечает основательница лицея.

По словам Олеси Таран, «PROСВИТА» - это лицей, в котором хочется учиться.

«Стоит добавить, что мы стараемся соответствовать своему названию и осуществляем просветительскую деятельность как среди учеников, так и их родителей и гостей лицея, организуя просветительские лекции. Особенно почетное место в учебной программе занимает история Украины и всемирная история, их преподает наш молодой директор Вячеслав, которому удалось заинтересовать в предмете абсолютное большинство учеников. Они не только учат даты и события, а учатся думать и анализировать процессы, и отыскивают причинно-следственные связи и закономерности», - отметила она.

Важность поддержки и планы на будущее

Несмотря на то, что лицей работает всего несколько месяцев, спрос на его услуги превышает ожидания. Олеся Таран активно ищет возможности для расширения, в частности рассматривает варианты получения грантов. «Сейчас мы находимся на этапе, когда видим, что в следующем году нам понадобятся дополнительные помещения, которые будут отвечать всем требованиям безопасности и комфорта», - объясняет она.

Достичь сегодняшних результатов помогло участие в женском хабе U&We Hub, где Олеся Таран получила необходимые знания, презентовала свою идею и получила поддержку местного сообщества. «Это очень полезная инициатива, которая позволяет протестировать идеи, получить обратную связь и понять, что твое дело нужно людям. Фактически, я у них училась, представила свою идею и я хочу ее фактически реализовать, и узнала, как к этому относится женское сообщество. То есть, я защищала проект, получила второе место, и получила самое главное, пожалуй, - фидбэк от многих женщин, которые сказали, что это очень нужно в нашем месте, нам такого не хватает», - заключает предпринимательница.

Лицей «PROСВИТА» - это не просто образовательное учреждение, а место, где дети получают качественные знания, поддержку и мотивацию. Здесь создают условия для всестороннего развития, помогают реализовывать амбиции и готовят учеников к успешному поступлению в высшие учебные заведения.

История Олеси Таран - это пример того, как настойчивость и поддержка громады могут стать фундаментом для реализации идей, которые меняют жизнь не только одной семьи, но и целого поколения. Бровары в очередной раз демонстрируют, что это город возможностей для тех, кто готов действовать и менять мир вокруг себя.

Добавим

В Броварах при городском совете работает Центр по поддержке бизнеса, где предприниматели и люди, которые только планируют открыть свое дело, могут получить бесплатные консультации по вопросам регистрации бизнеса, аренды помещений и получения грантов. В этом году в Центр обратилось около 150 человек, преимущественно представители микро- и малого бизнеса.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч.

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.