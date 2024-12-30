Від ракетних ударів до екологічних злочинів: внесок КНДІСЕ у боротьбу з агресором

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) є важливою складовою судово-експертної системи України. Його фахівці щороку проводять тисячі експертиз, працюють над найскладнішими кримінальними і цивільними справами, забезпечуючи правосуддя та захист державних інтересів навіть в умовах війни, пише УНН.

КНДІСЕ виконує понад 35 тисяч експертиз щороку, займаючи провідні позиції серед експертних установ Міністерства юстиції України. Інститут охоплює найширший спектр досліджень, включно з економічними, криміналістичними, військовими та екологічними експертизами.

Особливу увагу приділяють комплексним дослідженням, які передбачають залучення фахівців різних спеціальностей. Це дозволяє КНДІСЕ вирішувати найскладніші завдання. Його фахівці, зокрема, аналізують військову зброю, яку використовує росія у війні проти України для встановлення її походження, технічних характеристик та можливих модифікацій.

Окрім того, тут проводяться експертизи нелегального виробництва тютюнової продукції. Інститут єдина установа в Україні, яка володіє необхідними ресурсами для проведення таких досліджень.

Тому, завдяки високій якості роботи, КНДІСЕ є основним партнером правоохоронних органів і судової системи.

Документування воєнних злочинів: від аналізу зброї до міжнародних санкцій

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну КНДІСЕ зосередив свої зусилля на документуванні воєнних злочинів. Наприклад, експерти досліджують залишки ракет, дронів і боєприпасів, виявляючи іноземні комплектуючі. Ці результати лягають в основу розширення санкцій проти росії, у тому числі й міжнародних.

Наприклад, фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз завершили вивчення найновішої російської ракети Х-69, яка є модернізованою версією ракети Х-59. Встановлено, що вона на 80% складається з комплектуючих іноземного виробництва.

Окрім того, експерти вивчають, як змінюється та модернізується російська зброя. Це, зокрема, допомагає українським військовим більш ефективно їй протидіяти.

У КНДІСЕ також вивчають технічні особливості північнокорейських ракет, які росія використовує для атак на Україну і досліджують у російські дрони.

Наприклад, експерти Інституту встановили, що росіяни почали використовувати ударні безпілотники із термобаричною бойовою частиною.

Окрім дослідження зброї, фахівці також фіксують наслідки обстрілів українських територій, встановлюють тип зброї, оцінюють масштаби руйнувань і визначають розмір завданих збитків. Інститутом уже досліджено понад 12 тисяч об’єктів нерухомості, які зазнали руйнувань внаслідок російських атак.

Також у КНДІСЕ проводять дослідження усправах про злочини на деокупованих територіях. Після звільнення понад 500 населених пунктів експерти КНДІСЕ провели детальні експертизи, забезпечивши доказову базу російської агресії для міжнародних трибуналів.

Ця діяльність не лише сприяє притягненню винних до відповідальності, але й допомагає Україні відстоювати свої інтереси на міжнародній арені.

Захист довкілля: екологічні злочини війни

Війна росії завдала значної шкоди й навколишньому середовищу. КНДІСЕ активно працює над фіксацією та дослідженням злочинів щодо екології. Експерти аналізують забруднення, зокрема, досліджують ґрунт, воду та повітря на наявність шкідливих речовин, спричинених військовими діями.

Експерти також визначають масштаби екологічних збитків, що важливо для відновлення екосистеми та відшкодування збитків через міжнародні суди.

Крім того, Інститут розробляє стратегії мінімізації наслідків забруднення, спричиненого війною, допомагаючи громадам відновлювати природне середовище.

Ці дослідження спрямовані на захист екологічного балансу та підготовку доказів для судових процесів проти агресора.

Міжнародне визнання та співпраця

КНДІСЕ - єдина експертна установа в системі Мін’юсту, яка бере участь у міжнародних розслідуваннях. Серед найважливіших проєктів:

Розслідування катастрофи рейсу MH-17: Інститут надав ключову експертну підтримку в справі, яка довела причетність росії до збиття літака.

Дослідження зброї у співпраці з Міжнародним кримінальним судом. КНДІСЕ бере участь у справі щодо воєнних злочинів росії, передаючи дані про використання заборонених видів озброєння.

Співпраця з ENFSI: Інститут є першим серед українських установ, які отримали акредитацію у Європейській мережі судово-експертних установ. Це дозволяє визнавати результати експертиз на міжнародному рівні.

Ця співпраця відкриває нові можливості для КНДІСЕ та сприяє визнанню української експертної спільноти на світовій арені.

Інновації в судово-експертній діяльності

КНДІСЕ активно впроваджує новітні технології, що дозволяють підвищити якість і точність досліджень. Експерти використовують, зокрема, 3D-моделювання для реконструкції злочинів і візуалізації місць подій. Наприклад, дослідження утримання цивільних у підвалах села Ягідне стало одним із важливих доказів у міжнародних судах.

Використання сучасного обладнання для технічного аналізу дозволяє виявляти деталі, недоступні звичайними методами, наприклад, походження компонентів зброї або специфіку виробничих процесів.

Інститут постійно вдосконалює методики, забезпечуючи найвищий рівень експертиз.

Плани на майбутнє

У КНДІСЕ поділилися також планами на майбутнє. Там планують продовжувати модернізацію лабораторій. Адже нове обладнання та сучасні методики дозволять розширити спектр досліджень.

Крім того в КНДІСЕ зазначили, що не зупинятимуться в роботі над розвитком міжнародної співпраці. Інститут планує поглиблювати зв’язки з міжнародними організаціями для спільної роботи над складними справами.

Окрім того, у КНДІСЕ розглядає можливість розширення спектру досліджень, зокрема в галузі кібербезпеки та аналізу цифрових доказів.

Таким чином це не лише науково-дослідна установа, а й стратегічний партнер у забезпеченні правосуддя. Його внесок у документування воєнних злочинів, екологічних катастроф та підтримку санкційного тиску на росію є надзвичайно важливим для захисту України та її інтересів на міжнародній арені, а також у протидії російській агресії.