От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) является важной составляющей судебно-экспертной системы Украины. Его специалисты ежегодно проводят тысячи экспертиз, работают над самыми сложными уголовными и гражданскими делами, обеспечивая правосудие и защиту государственных интересов даже в условиях войны, пишет УНН.

КНИИСЭ выполняет более 35 тысяч экспертиз ежегодно, занимая ведущие позиции среди экспертных учреждений Министерства юстиции Украины. Институт охватывает широкий спектр исследований, включая экономические, криминалистические, военные и экологические экспертизы.

Особое внимание уделяют комплексным исследованиям, которые предусматривают привлечение специалистов разных специальностей. Это позволяет КНИИСЭ решать самые сложные задачи. Его специалисты, в частности, анализируют военное оружие, которое использует россия в войне против Украины для установления его происхождения, технических характеристик и возможных модификаций.

Кроме того, здесь проводятся экспертизы нелегального производства табачной продукции. Институт единственное учреждение в Украине, которое обладает необходимыми ресурсами для проведения таких исследований.

Поэтому, благодаря высокому качеству работы, КНИИСЭ является основным партнером правоохранительных органов и судебной системы.

Документирование военных преступлений: от анализа оружия до международных санкций

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину КНИИСЭ сосредоточил свои усилия на документировании военных преступлений. Например, эксперты исследуют остатки ракет, дронов и боеприпасов, выявляя иностранные комплектующие. Эти результаты ложатся в основу расширения санкций против россии, в том числе и международных.

Например, специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз завершили изучение новейшей российской ракеты Х-69, которая является модернизированной версией ракеты Х-59. Установлено, что она на 80% состоит из комплектующих иностранного производства.

Кроме того, эксперты изучают, как меняется и модернизируется российское оружие. Это, в частности, помогает украинским военным более эффективно ему противодействовать.

В КНИИСЭ также изучают технические особенности северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину и исследуют в российские дроны.

Например, эксперты Института установили, что россияне начали использовать ударные беспилотники с термобарической боевой частью.

Кроме исследования оружия, специалисты также фиксируют последствия обстрелов украинских территорий, устанавливают тип оружия, оценивают масштабы разрушений и определяют размер нанесенного ущерба. Институтом уже исследовано более 12 тысяч объектов недвижимости, которые подверглись разрушениям в результате российских атак.

Также в КНИИСЭ проводят исследования по делам о преступлениях на деоккупированных территориях. После освобождения более 500 населенных пунктов эксперты КНИИСЭ провели детальные экспертизы, обеспечив доказательную базу российской агрессии для международных трибуналов.

Эта деятельность не только способствует привлечению виновных к ответственности, но и помогает Украине отстаивать свои интересы на международной арене.

Защита окружающей среды: экологические преступления войны

Война россии нанесла значительный ущерб и окружающей среде. КНИИСЭ активно работает над фиксацией и исследованием преступлений в отношении экологии. Эксперты анализируют загрязнения, в частности, исследуют почву, воду и воздух на наличие вредных веществ, вызванных военными действиями.

Эксперты также определяют масштабы экологического ущерба, что важно для восстановления экосистемы и возмещения ущерба через международные суды.

Кроме того, Институт разрабатывает стратегии минимизации последствий загрязнения, вызванного войной, помогая общинам восстанавливать природную среду.

Эти исследования направлены на защиту экологического баланса и подготовку доказательств для судебных процессов против агрессора.

Международное признание и сотрудничество

КНИИСЭ - единственное экспертное учреждение в системе Минюста, которое участвует в международных расследованиях. Среди важнейших проектов:

Расследование катастрофы рейса MH-17: Институт оказал ключевую экспертную поддержку в деле, которое доказало причастность России к сбиванию самолета.

Исследование оружия в сотрудничестве с Международным уголовным судом. КНИИСЭ участвует в деле о военных преступлениях России, передавая данные об использовании запрещенных видов вооружения.

Сотрудничество с ENFSI: Институт является первым среди украинских учреждений, которые получили аккредитацию в Европейской сети судебно-экспертных учреждений. Это позволяет признавать результаты экспертиз на международном уровне.

Это сотрудничество открывает новые возможности для КНИИСЭ и способствует признанию украинского экспертного сообщества на мировой арене.

Инновации в судебно-экспертной деятельности

КНИИСЭ активно внедряет новейшие технологии, позволяющие повысить качество и точность исследований. Эксперты используют, в частности, 3D-моделирование для реконструкции преступлений и визуализации мест событий. Например, исследование содержания гражданских в подвалах села Ягодное стало одним из важных доказательств в международных судах.

Использование современного оборудования для технического анализа позволяет выявлять детали, недоступные обычными методами, например, происхождение компонентов оружия или специфику производственных процессов.

Институт постоянно совершенствует методики, обеспечивая высокий уровень экспертиз.

Планы на будущее

В КНИИСЭ поделились также планами на будущее. Там планируют продолжать модернизацию лабораторий. Ведь новое оборудование и современные методики позволят расширить спектр исследований.

Кроме того, в КНИИСЭ отметили, что не будут останавливаться в работе над развитием международного сотрудничества. Институт планирует углублять связи с международными организациями для совместной работы над сложными делами.

Кроме того, в КНИИСЭ рассматривает возможность расширения спектра исследований, в частности в области кибербезопасности и анализа цифровых доказательств.

Таким образом это не только научно-исследовательское учреждение, но и стратегический партнер в обеспечении правосудия. Его вклад в документирование военных преступлений, экологических катастроф и поддержку санкционного давления на Россию является чрезвычайно важным для защиты Украины и ее интересов на международной арене, а также в противодействии российской агрессии.