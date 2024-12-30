Зеленський звільнив заступника керівника ОП Романа Машовця
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника Керівника Офісу Президента України. Відповідний указ №889/2024 вже підписано.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника Керівника Офісу Президента України, передає УНН.
"Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі №889/2024.
Зеленський звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА30.12.24, 20:25 • 47409 переглядiв