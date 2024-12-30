Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Романа Машовца
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ №889/2024 уже подписан.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины, передает УНН.
«Уволить Машовца Романа Васильевича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины», - говорится в указе №889/2024.
Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА30 дек. 2024, 18:25 • 11565 просмотров