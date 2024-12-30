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Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Романа Машовца

Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Романа Машовца

Киев  •  УНН

 • 3926 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ №889/2024 уже подписан.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя Руководителя Офиса Президента Украины, передает УНН.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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