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Рік Змії: як зустріти, щоб привернути удачу

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Астрологиня Ксенія Базиленко розповіла про символ 2025 року - Дерев'яну Зелену Змію та його значення. Експертка поділилася рекомендаціями щодо зустрічі Нового року та залучення удачі.

У 2025 році на нас чекає особлива подія - Рік Дерев'яної Зеленої Змії за східним календарем. Цей рік обіцяє бути часом мудрості, глибокої трансформації та нових можливостей. Змія, як символ, несе в собі приховану силу, інтуїцію і здатність до адаптації. Її енергія допомагає нам більш усвідомлено підходити до життя, планувати та діяти стратегічно. Про символ 2025 року і про те, що він нам принесе ексклюзивно для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Змія завжди асоціюється з мудрістю та вишуканістю, але саме цього року, з акцентом на дерево та зелений колір, вона приносить ще й оновлення. Зелена стихія додає елементи зростання, життєвої енергії та гармонії з природою. Це рік, коли важливо буде не тільки розв'язувати поточні завдання, а й думати про довгострокові цілі, бути гнучким і стежити за всіма змінами навколо

- розповіла астролог.

Для тих, хто народився в роки Змії, цей рік буде особливо вдалим.

«Їхня енергія буде в резонансі із загальними вібраціями року, і вони зможуть використовувати отриману силу для втілення своїх бажань. Також вдалими будуть роки для людей, чий знак зодіаку пов'язаний із деревом, наприклад, для Тигра і Кролика. Це сприятливий час для всіх, хто готовий розвиватися і вчитися, адже Змія допомагає в навчанні та самовдосконаленні. Якщо ви не боїтеся труднощів, готові ставити чіткі цілі та наполегливо рухатися до них, то для вас це буде рік успіхів і нових досягнень», - пояснила Ксенія Базиленко.

Астролог радить на свято дарувати символічні предмети, наприклад, фігурки змії або прикраси, які допоможуть посилити енергію року. Гарним подарунком будуть рослини, книжки або сертифікати на курси, навчання - адже змія цінує знання та мудрість.

«А предмети з натуральних матеріалів, таких як дерево і камінь, додадуть у ваш дім атмосферу гармонії з природою», - каже астролог.

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Як зустріти Рік Змії?

«Важливо вибрати правильний одяг, який відповідатиме його енергії. Цього року вдалими стануть зелені та смарагдові відтінки, а також коричневі та золотисті тони. Натуральні тканини, елегантні фасони - все це гармонійно поєднується з енергією року. Що стриманішим і натуральнішим буде ваш стиль, то більше удачі принесе він у цей рік. Уникайте яскравих кольорів», - розповіла Ксенія Базиленко.

Для святкового столу виберіть свіжі та легкі страви: салати із зеленню, рибу, морепродукти, гриби та горіхи - все, що пов'язано з природою та її дарами. Уникайте важких і жирних страв, щоб зберегти легкість свята і налаштуватися на оновлення.

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Декор у будинку також має бути природним. Використовуйте живі рослини, зелені композиції, фігурки змії або предмети з натуральних матеріалів. Ці символи посилять потік позитивної енергії та відкриють двері для оновлення.

Перед святами проведіть ще один важливий ритуал: напишіть список своїх цілей і бажань на новий рік. Запаліть зелену свічку і прочитайте вголос усе, що ви хочете залучити у своє життя. Це магічний момент, коли енергія року та ваших власних намірів з'єднуються і створюють потужну силу для здійснення бажань

- впевнена астролог.

Не забудьте також очистити будинок від непотрібних речей перед настанням Нового року. Це допоможе звільнити простір для нових можливостей і подарує відчуття легкості та свіжості.

«Нехай Рік Змії принесе вам мудрість, гармонію і процвітання. Нехай він буде часом, коли ваші бажання виконуються, а кожен крок веде до зростання і нових вершин», - побажала Ксенія Базиленко.

Детальніше про те, що принесе нам прийдешній рік читайте в матеріалі - Рік кулуарних ігор і великих проривів у науці: астролог розповіла, яким буде 2025 рік

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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