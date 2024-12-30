Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

В 2025 году нас ожидает особое событие — Год Деревянной Зеленой Змеи по восточному календарю. Этот год обещает быть временем мудрости, глубокой трансформации и новых возможностей. Змея, как символ, несет в себе скрытую силу, интуицию и способность к адаптации. Ее энергия помогает нам более осознанно подходить к жизни, планировать и действовать стратегически. О символе 2025 года и о том, что он нам принесет эксклюзивно для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Змея всегда ассоциируется с мудростью и изысканностью, но именно в этом году, с акцентом на дерево и зеленый цвет, она приносит еще и обновление. Зеленая стихия добавляет элементы роста, жизненной энергии и гармонии с природой. Это год, когда важно будет не только решать текущие задачи, но и думать о долгосрочных целях, быть гибким и следить за всеми изменениями вокруг - рассказала астролог.

Для тех, кто родился в годы Змеи, этот год будет особенно удачен.

"Их энергия будет в резонансе с общими вибрациями года, и они смогут использовать полученную силу для воплощения своих желаний. Также удачными будет года для людей, чей знак зодиака связан с деревом, например, для Тигра и Кролика. Это благоприятное время для всех, кто готов развиваться и учиться, ведь Змея помогает в обучении и самосовершенствовании. Если вы не боитесь трудностей, готовы ставить четкие цели и упорно двигаться к ним, то для вас это будет год успехов и новых достижений", - пояснила Ксения Базиленко.

Астролог советует на праздник дарить символические предметы, например, фигурки змеи или украшения, которые помогут усилить энергию года. Хорошим подарком будут растения, книги или сертификаты на курсы, обучение – ведь змея ценит знания и мудрость.

"А предметы из натуральных материалов, таких как дерево и камень, добавят в ваш дом атмосферу гармонии с природой", - говорит астролог.

Как встретить Год Змеи?

"Важно выбрать правильную одежду, которая будет соответствовать его энергии. В этот год удачными станут зеленые и изумрудные оттенки, а также коричневые и золотистые тона. Натуральные ткани, элегантные фасоны — все это гармонично сочетается с энергией года. Чем более сдержанным и натуральным будет ваш стиль, тем больше удачи принесет он в этот год. Избегайте ярких цветов", - рассказала Ксения Базиленко.

Для праздничного стола выберите свежие и лёгкие блюда: салаты с зеленью, рыбу, морепродукты, грибы и орехи — все, что связано с природой и ее дарами. Избегайте тяжелых и жирных блюд, чтобы сохранить легкость праздника и настроиться на обновление.

Декор в доме также должен быть природным. Используйте живые растения, зелёные композиции, фигурки змеи или предметы из натуральных материалов. Эти символы усилят поток позитивной энергии и откроют двери для обновления.

Перед праздниками проведите еще один важный ритуал: напишите список своих целей и желаний на новый год. Зажгите зеленую свечу и прочитайте вслух все, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Это магический момент, когда энергия года и ваших собственных намерений соединяются и создают мощную силу для исполнения желаний - уверена астролог.

Не забудьте также очистить дом от ненужных вещей перед наступлением Нового года. Это поможет освободить пространство для новых возможностей и подарит ощущение легкости и свежести.

"Пусть Год Змеи принесет вам мудрость, гармонию и процветание. Пусть он будет временем, когда ваши желания исполняются, а каждый шаг ведет к росту и новым вершинам", - пожелала Ксения Базиленко.

Детальнее о том, что принесет нам наступающий год читайте в материале - Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025