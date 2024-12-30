ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
17:07 • 32927 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
16:38 • 69666 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
16:13 • 62621 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
15:03 • 73688 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
13:26 • 89178 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 95164 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
 • 100161 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Эксклюзив
Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР
 • 100229 просмотра

Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
 • 122413 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 134516 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Гостомеле восстановили 16-квартирный дом, разрушенный оккупантами

В Гостомеле восстановили 16-квартирный дом, разрушенный оккупантами

 • 36238 просмотра
путин обязал нелегальных мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года

путин обязал нелегальных мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года

14:19 • 37361 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

15:14 • 91277 просмотра
Исторический момент: в Сирии подняли украинский флаг над консульством

Исторический момент: в Сирии подняли украинский флаг над консульством

15:27 • 33467 просмотра
Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом

Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом

15:52 • 29239 просмотра
публикации
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

16:38 • 69666 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

15:14 • 91277 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 209136 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 185153 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 202486 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

Fatboy Slim признался, что потерял страсть к созданию музыки

16:20 • 21933 просмотра
Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

16:13 • 62621 просмотра
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

 • 127083 просмотра
Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

 • 133407 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

 • 111549 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Киев  •  УНН

 • 73013 просмотра

Read in English

Астролог Ксения Базиленко рассказала о символе 2025 года - Деревянной Зеленой Змее и его значении. Эксперт поделилась рекомендациями по встрече Нового года и привлечению удачи.

В 2025 году нас ожидает особое событие — Год Деревянной Зеленой Змеи по восточному календарю. Этот год обещает быть временем мудрости, глубокой трансформации и новых возможностей. Змея, как символ, несет в себе скрытую силу, интуицию и способность к адаптации. Ее энергия помогает нам более осознанно подходить к жизни, планировать и действовать стратегически. О символе 2025 года и о том, что он нам принесет эксклюзивно для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Змея всегда ассоциируется с мудростью и изысканностью, но именно в этом году, с акцентом на дерево и зеленый цвет, она приносит еще и обновление. Зеленая стихия добавляет элементы роста, жизненной энергии и гармонии с природой. Это год, когда важно будет не только решать текущие задачи, но и думать о долгосрочных целях, быть гибким и следить за всеми изменениями вокруг

- рассказала астролог.

Для тех, кто родился в годы Змеи, этот год будет особенно удачен.

"Их энергия будет в резонансе с общими вибрациями года, и они смогут использовать полученную силу для воплощения своих желаний. Также удачными будет года для людей, чей знак зодиака связан с деревом, например, для Тигра и Кролика. Это благоприятное время для всех, кто готов развиваться и учиться, ведь Змея помогает в обучении и самосовершенствовании. Если вы не боитесь трудностей, готовы ставить четкие цели и упорно двигаться к ним, то для вас это будет год успехов и новых достижений", - пояснила Ксения Базиленко.

Астролог советует на праздник дарить символические предметы, например, фигурки змеи или украшения, которые помогут усилить энергию года. Хорошим подарком будут растения, книги или сертификаты на курсы, обучение – ведь змея ценит знания и мудрость.

"А предметы из натуральных материалов, таких как дерево и камень, добавят в ваш дом атмосферу гармонии с природой", - говорит астролог.

Image

Как встретить Год Змеи?

"Важно выбрать правильную одежду, которая будет соответствовать его энергии. В этот год удачными станут зеленые и изумрудные оттенки, а также коричневые и золотистые тона. Натуральные ткани, элегантные фасоны — все это гармонично сочетается с энергией года. Чем более сдержанным и натуральным будет ваш стиль, тем больше удачи принесет он в этот год. Избегайте ярких цветов", - рассказала Ксения Базиленко.

Для праздничного стола выберите свежие и лёгкие блюда: салаты с зеленью, рыбу, морепродукты, грибы и орехи — все, что связано с природой и ее дарами. Избегайте тяжелых и жирных блюд, чтобы сохранить легкость праздника и настроиться на обновление.

Image

Декор в доме также должен быть природным. Используйте живые растения, зелёные композиции, фигурки змеи или предметы из натуральных материалов. Эти символы усилят поток позитивной энергии и откроют двери для обновления.

Перед праздниками проведите еще один важный ритуал: напишите список своих целей и желаний на новый год. Зажгите зеленую свечу и прочитайте вслух все, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Это магический момент, когда энергия года и ваших собственных намерений соединяются и создают мощную силу для исполнения желаний

- уверена астролог.

Не забудьте также очистить дом от ненужных вещей перед наступлением Нового года. Это поможет освободить пространство для новых возможностей и подарит ощущение легкости и свежести.

"Пусть Год Змеи принесет вам мудрость, гармонию и процветание. Пусть он будет временем, когда ваши желания исполняются, а каждый шаг ведет к росту и новым вершинам", - пожелала Ксения Базиленко.

Детальнее о том, что принесет нам наступающий год читайте в материале - Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЛайфхак
instagramInstagram