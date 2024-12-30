Австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно одружилася з Рамоною Агрумою

Австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно одружилася з дизайнеркою Рамоною Агрумою в Сіднеї.

Про це зірка повідомила в Instagram, пише УНН з посиланням BBC.

Деталі

Пара провела весільну церемонію на Сардинії у вересні. Проте вони вирішили знову одружилися. На цей раз церемонію вела сестра акторки.У 2023 році в Діснейленді Рабел Вілсон зробила пропозицію Агрумі, дизайнерці одягу та ювелірних виробів.44-річна Вілсон сказала, що було "правильно" провести весілля в її рідному місті.

Це означало, що моя 94-річна бабуся Гар могла приїхати, і для нас була дуже важливою її присутність