Австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно одружилася з Рамоною Агрумою
Київ • УНН
Австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно одружилася з дизайнеркою Рамоною Агрумою в Сіднеї. Церемонію провела сестра акторки, а особливим гостем стала 94-річна бабуся Вілсон.
Австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно одружилася з дизайнеркою Рамоною Агрумою в Сіднеї.
Про це зірка повідомила в Instagram, пише УНН з посиланням BBC.
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Пара провела весільну церемонію на Сардинії у вересні. Проте вони вирішили знову одружилися. На цей раз церемонію вела сестра акторки.У 2023 році в Діснейленді Рабел Вілсон зробила пропозицію Агрумі, дизайнерці одягу та ювелірних виробів.44-річна Вілсон сказала, що було "правильно" провести весілля в її рідному місті.
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Пара зображена сяючою на тлі знаменитого мосту Харбор-Брідж у Сіднеї.
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