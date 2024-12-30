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Австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно одружилася з Рамоною Агрумою

Київ • УНН

 • 134936 перегляди

Австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно одружилася з дизайнеркою Рамоною Агрумою в Сіднеї. Церемонію провела сестра акторки, а особливим гостем стала 94-річна бабуся Вілсон.

Австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно одружилася з дизайнеркою Рамоною Агрумою в Сіднеї.

Про це зірка повідомила в Instagram, пише УНН з посиланням BBC.

Деталі

Пара провела весільну церемонію на Сардинії у вересні. Проте вони вирішили  знову одружилися. На цей раз церемонію  вела сестра акторки.У 2023 році в Діснейленді Рабел Вілсон зробила пропозицію Агрумі, дизайнерці одягу та ювелірних виробів.44-річна Вілсон сказала, що було "правильно" провести весілля в її рідному місті. 

Це означало, що моя 94-річна бабуся Гар могла приїхати, і для нас була дуже важливою її присутність

Офіційно одружена в Австралії з моєю австралійською принцесою

- підписала допис у Instagram дизайнерка.

Пара зображена сяючою на тлі знаменитого мосту Харбор-Брідж у Сіднеї.

Нагадаємо 

Брітні Спірс заявила, що вийшла заміж за себе, опублікувавши відео у весільній сукні. Це сталося після її розлучення з Семом Асгарі, яке було фіналізовано цього року після 14 місяців шлюбу.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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