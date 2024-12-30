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Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Киев  •  УНН

 • 111710 просмотра

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Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за дизайнера Рамону Агруму в Сиднее. Церемонию провела сестра актрисы, а особым гостем стала 94-летняя бабушка Уилсон.

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за дизайнера Рамону Агруму в Сиднее.

Об этом звезда сообщила в Instagram, пишет УНН со ссылкой BBC.

Детали

Пара провела свадебную церемонию на Сардинии в сентябре. Однако они решили  снова поженились. На этот раз церемонию  вела сестра актрисы. 2023 году в Диснейленде Рабел Уилсон сделала предложение Агруми, дизайнеру одежды и ювелирных изделий. 44-летняя Уилсон сказала, что было «правильно» провести свадьбу в ее родном городе. 

Это означало, что моя 94-летняя бабушка Гар могла приехать, и для нас было очень важно ее присутствие

Официально замужем в Австралии за моей австралийской принцессой

- подписала сообщение в Instagram дизайнер.

Пара изображена сияющей на фоне знаменитого моста Харбор-Бридж в Сиднее.

Напомним 

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за себя, опубликовав видео в свадебном платье. Это произошло после ее развода с Сэмом Асгари, который был финализирован в этом году после 14 месяцев брака.

Алина Волянская

Алина Волянская

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