Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму
Киев • УНН
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за дизайнера Рамону Агруму в Сиднее. Церемонию провела сестра актрисы, а особым гостем стала 94-летняя бабушка Уилсон.
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за дизайнера Рамону Агруму в Сиднее.
Об этом звезда сообщила в Instagram, пишет УНН со ссылкой BBC.
Детали
Пара провела свадебную церемонию на Сардинии в сентябре. Однако они решили снова поженились. На этот раз церемонию вела сестра актрисы. 2023 году в Диснейленде Рабел Уилсон сделала предложение Агруми, дизайнеру одежды и ювелирных изделий. 44-летняя Уилсон сказала, что было «правильно» провести свадьбу в ее родном городе.
Это означало, что моя 94-летняя бабушка Гар могла приехать, и для нас было очень важно ее присутствие
Официально замужем в Австралии за моей австралийской принцессой
Пара изображена сияющей на фоне знаменитого моста Харбор-Бридж в Сиднее.
Напомним
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за себя, опубликовав видео в свадебном платье. Это произошло после ее развода с Сэмом Асгари, который был финализирован в этом году после 14 месяцев брака.