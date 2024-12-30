Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за дизайнера Рамону Агруму в Сиднее.

Об этом звезда сообщила в Instagram, пишет УНН со ссылкой BBC.

Детали

Пара провела свадебную церемонию на Сардинии в сентябре. Однако они решили снова поженились. На этот раз церемонию вела сестра актрисы. 2023 году в Диснейленде Рабел Уилсон сделала предложение Агруми, дизайнеру одежды и ювелирных изделий. 44-летняя Уилсон сказала, что было «правильно» провести свадьбу в ее родном городе.

Это означало, что моя 94-летняя бабушка Гар могла приехать, и для нас было очень важно ее присутствие