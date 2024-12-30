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Галь Гадот перенесла операцію через виявлений тромб у мозку на 8-му місяці вагітності

Київ • УНН

 • 140023 перегляди

Зірка "Диво-жінки" Галь Гадот розповіла про екстрену операцію через виявлений тромб у мозку на восьмому місяці вагітності. Актриса народила четверту доньку Орі перед операцією та зараз перебуває на шляху до одужання.

Зірка супергеройського фільму "Диво-жінка" Галь Гадот розповіла про те, як вона пережила "великий тромб" у своєму мозку під час останньої вагітності, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Гадот згадала про це у пості, опублікованому в Instagram у неділю, написавши, що вона була на восьмому місяці вагітності, коли їй поставили діагноз, і що її четверта дитина народилася до того, як їй зробили термінову операцію для лікування.

У лютому, як написала Гадот, у неї діагностували тромб після тижнів терпіння "нестерпних головних болів, які прикували мене до ліжка, поки я нарешті не пройшла МРТ, яке відкрило жахливу правду".

"В одну мить я і моя сім’я зіткнулися з тим, наскільки крихким може бути життя. Це було суворе нагадування про те, як швидко все може змінитися, і в розпал важкого року все, що я хотіла, - це триматися і жити, - написала вона. - Ми поспішили до лікарні, і за кілька годин мені зробили термінову операцію. Моя донька Орі народилася в цей момент невизначеності та страху".

Далі Гадот розповіла, що ім’я її дочки означає "моє світло", і що перед операцією вона сказала своєму чоловікові, що "коли наша донька народиться, вона буде світлом, яке чекатиме на мене в кінці цього тунелю".

Вона подякувала своїй команді лікарів, які допомагали їй лікуватись у медичному центрі Cedars Sinai у Лос-Анджелесі, сказавши, що завдяки їм вона "пережила це" і зараз на шляху до одужання.

Зірка "Диво-жінки" написала, що хоче поділитися своєю історією, щоб заохотити своїх підписників прислухатися до свого тіла та поширити обізнаність про важливість дій.

"Коли ми святкуємо Хануку, свято світла і чудес, я розмірковую про особисте диво, яке мені було даровано. Моя донька Орі є постійним нагадуванням про стійкість, надію та силу, яку ми носимо в собі, - написала вона. - Я бажаю, щоб ми всі знайшли своє світло, відчули власні чудеса та продовжували захищати наше здоров’я та одне одного".

Доповнення

Гадот оголосила про народження Орі в березні. Гадот і її чоловік Ярон Варсано також є батьками Альми, 2011 року народження, Майї, 2017 року народження, і Даніелли, 2021 року народження. Пара одружена з 2008 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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