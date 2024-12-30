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Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Киев  •  УНН

 • 120627 просмотра

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Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот рассказала об экстренной операции из-за обнаруженного тромба в мозге на восьмом месяце беременности. Актриса родила четвертую дочь Ори перед операцией и сейчас находится на пути к выздоровлению.

Звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот рассказала о том, как она пережила "большой тромб" в своем мозге во время последней беременности, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Гадот упомянула об этом в посте, опубликованном в Instagram в воскресенье, написав, что она была на восьмом месяце беременности, когда ей поставили диагноз, и что ее четвертый ребенок родился до того, как ей сделали срочную операцию для лечения.

В феврале, как написала Гадот, у нее диагностировали тромб после недель терпения "невыносимых головных болей, которые приковали меня к постели, пока я наконец не прошла МРТ, которое открыло ужасную правду".

"В один миг я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и в разгар тяжелого года все, что я хотела, - это держаться и жить, - написала она. - Мы поспешили в больницу, и через несколько часов мне сделали срочную операцию. Моя дочь Ори родилась в этот момент неопределенности и страха".

Далее Гадот рассказала, что имя ее дочери означает "мой свет", и что перед операцией она сказала своему мужу, что "когда наша дочь родится, она будет светом, который будет ждать меня в конце этого тоннеля".

Она поблагодарила свою команду врачей, которые помогали ей лечиться в медицинском центре Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, сказав, что благодаря им она "пережила это" и сейчас на пути к выздоровлению.

Звезда "Чудо-женщины" написала, что хочет поделиться своей историей, чтобы поощрить своих подписчиков прислушиваться к своему телу и распространить осведомленность о важности действий.

"Когда мы празднуем Хануку, праздник света и чудес, я размышляю о личном чуде, которое мне было даровано. Моя дочь Ори является постоянным напоминанием о стойкости, надежде и силе, которую мы носим в себе, - написала она. - Я желаю, чтобы мы все нашли свой свет, почувствовали собственные чудеса и продолжали защищать наше здоровье и друг друга".

Дополнение

Гадот объявила о рождении Ори в марте. Гадот и ее муж Ярон Варсано также являются родителями Альмы, 2011 года рождения, Майи, 2017 года рождения, и Даниэллы, 2021 года рождения. Пара состоит в браке с 2008 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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