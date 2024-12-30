Правильні соціальні ліфти в армії: військовим з бойовим досвідом спростили отримання офіцерських звань

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалене рішення спростити механізм отримання офіцерських звань для військовослужбовців з бойовим досвідом, передає УНН.

"Сьогодні ж є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз – досвід цієї війни. Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом, і це правильні соціальні ліфти для армії", - повідомив Президент у вечірньому зверненні.

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