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Правильные социальные лифты в армии: военным с боевым опытом упростили получение офицерских званий

Правильные социальные лифты в армии: военным с боевым опытом упростили получение офицерских званий

Киев  •  УНН

 • 6531 просмотра

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Президент Зеленский сообщил об упрощении механизма получения офицерских званий для военных с боевым опытом. Это решение имеет целью модернизировать армию и реализовать опыт текущей войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятом решении упростить механизм получения офицерских званий для военнослужащих с боевым опытом, передает УНН.

"Сегодня же есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас - опыт этой войны. Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, и это правильные социальные лифты для армии", - сообщил Президент в вечернем обращении.

В "Армия+" запускают опрос о приоритетах нового военного омбудсмена30 дек. 2024, 20:21 • 7358 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина