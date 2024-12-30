Правильные социальные лифты в армии: военным с боевым опытом упростили получение офицерских званий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятом решении упростить механизм получения офицерских званий для военнослужащих с боевым опытом, передает УНН.

"Сегодня же есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас - опыт этой войны. Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, и это правильные социальные лифты для армии", - сообщил Президент в вечернем обращении.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.