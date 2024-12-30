В "Армия+" запускают опрос о приоритетах нового военного омбудсмена

На платформе «Армии+» запустят опрос о военном омбудсмене и его приоритетах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что подписал указ о назначении уполномоченного по защите прав наших воинов и членов семей военных.

«Ольга Решетилова, известная украинская правозащитница, будет заниматься сейчас подготовкой законопроекта о военном омбудсмене - такую институцию должны создать. И это не просто чтобы был один человек - надо системную работу, чтобы у омбудсмена был аппарат, все реальные возможности влиять на ситуацию и помогать», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, очень важно, чтобы каждый военный чувствовал: это действительно реально - обращаться за поддержкой и получать ее.

«Что именно и как именно должен делать военный омбудсмен, правильно строить с участием наших воинов и прямо их об этом спросить. И мы это делаем на платформе «Армии+». Мы запускаем опрос о военном омбудсмене, и я прошу каждого нашего солдата, каждого офицера сказать, какими должны быть приоритеты», - резюмировал Зеленский.

Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом