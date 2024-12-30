В "Армія+" запускають опитування щодо пріоритетів нового військового омбудсмена

На платформі "Армії+" запустять опитування про військового омбудсмена та його пріоритети. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

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Зеленський зазначив, що підписав указ про призначення уповноваженої із захисту прав наших воїнів та членів сімей військових.

"Ольга Решетилова, відома українська правозахисниця, буде займатися зараз підготовкою законопроєкту про військового омбудсмена – таку інституцію маємо створити. І це не просто щоб була одна людина – треба системну роботу, щоб у омбудсмена був апарат, всі реальні можливості впливати на ситуацію і допомагати", - наголосив Зеленський.

За його словами, дуже важливо, щоб кожен військовий відчував: це справді реально – звертатися по підтримку й отримувати її.

"Що саме та як саме має робити військовий омбудсмен, правильно будувати за участю наших воїнів і прямо їх про це запитати. І ми це робимо на платформі "Армії+". Ми запускаємо опитування про військового омбудсмена, і я прошу кожного нашого солдата, кожного офіцера сказати, якими мають бути пріоритети", - резюмував Зеленський.

Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом