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В "Армія+" запускають опитування щодо пріоритетів нового військового омбудсмена

В "Армія+" запускають опитування щодо пріоритетів нового військового омбудсмена

Київ • УНН

 • 61368 перегляди

На платформі "Армія+" проведуть опитування про пріоритети роботи військового омбудсмена. Президент Зеленський призначив на цю посаду правозахисницю Ольгу Решетилову, яка готуватиме відповідний законопроєкт.

На платформі "Армії+" запустять опитування про військового омбудсмена та його пріоритети. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що підписав указ про призначення уповноваженої із захисту прав наших воїнів та членів сімей військових.

"Ольга Решетилова, відома українська правозахисниця, буде займатися зараз підготовкою законопроєкту про військового омбудсмена – таку інституцію маємо створити. І це не просто щоб була одна людина – треба системну роботу, щоб у омбудсмена був апарат, всі реальні можливості впливати на ситуацію і допомагати", - наголосив Зеленський. 

За його словами, дуже важливо, щоб кожен військовий відчував: це справді реально – звертатися по підтримку й отримувати її.

"Що саме та як саме має робити військовий омбудсмен, правильно будувати за участю наших воїнів і прямо їх про це запитати. І ми це робимо на платформі "Армії+". Ми запускаємо опитування про військового омбудсмена, і я прошу кожного нашого солдата, кожного офіцера сказати, якими мають бути пріоритети", - резюмував Зеленський.

Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом30.12.24, 17:52 • 88129 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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