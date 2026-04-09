"Наилучший возможный результат": Макрон приветствовал решение США и Ирана о прекращении огня

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует решение лидеров США и Ирана согласиться на прекращение огня и надеется на его полное соблюдение во всех конфликтах, включая Ливан. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.

По словам Макрона, накануне он разговаривал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Я сказал им обоим, что их решение согласиться на прекращение огня было наилучшим возможным результатом. Я выразил надежду, что прекращение огня будет полностью соблюдаться всеми воюющими сторонами на всех театрах конфликтов, включая Ливан - отметил Макрон.

Он подчеркнул, что "это необходимое условие для того, чтобы прекращение огня было надежным и длительным".

"Только таким образом можно построить прочный и длительный мир с участием всех, кто может внести свой вклад. Франция будет играть свою полноценную роль в тесном сотрудничестве со своими партнерами на Ближнем Востоке", - заверил президент Франции.

