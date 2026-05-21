Трамп готов подождать несколько дней «правильный ответ» от Ирана

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжить атаки на Тегеран, если Иран не согласится на мирное соглашение, но предложил Вашингтону подождать несколько дней, чтобы "получить правильные ответы", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами, Трамп сказал, что ситуация находится "на грани" и может быстро обостриться.

Спустя шесть недель после того, как он приостановил операцию "Эпическая ярость" для прекращения огня, как отмечает издание, переговоры о прекращении войны показали незначительный прогресс, в то время как рост цен на бензин повлиял на рейтинги одобрения президента США.

"Поверьте, если мы не получим правильных ответов, это очень быстро закончится. Мы все готовы", – сказал он на объединенной базе Эндрюс. На вопрос, сколько времени он будет ждать, Трамп ответил: "Это может быть несколько дней, но это может закончиться очень быстро".

Иран предостерег от возобновления атак. "Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Трамп подтвердил свою решимость не позволить Ирану получить ядерное оружие. "Мы находимся на завершающей стадии развития Ирана. Посмотрим, что произойдет. Либо заключим сделку, либо мы сделаем некоторые несколько неприятные вещи, но, надеюсь, этого не произойдет, — сказал Трамп журналистам ранее в тот же день. — В идеале я хотел бы видеть мало убитых людей, а не много. Мы можем сделать это в любом случае".

Он разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который приветствовал продление прекращения огня и сказал Трампу, что, по его мнению, "разумное решение" возможно, заявила Анкара.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, главный переговорщик Ирана по мирным переговорам, заявил в аудиосообщении в социальных сетях, что "очевидные и скрытые действия врага" свидетельствуют о том, что американцы готовят новые атаки.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран остается открытым к переговорам, но добавил в своем посте: "принуждение Ирана к сдаче путем давления — это не что иное, как иллюзия".

Представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что Иран ведет переговоры "с серьезностью и доброй волей, но имеет сильные и обоснованные подозрения относительно действий Америки".

В последней дипломатической попытке министр внутренних дел Пакистана, который провел единственный на данный момент раунд мирных переговоров и с тех пор был каналом обмена сообщениями между сторонами, находился в среду в Тегеране.

Багаи сказал, что Вашингтон и Тегеран продолжают обмениваться сообщениями при посредничестве пакистанского министра.

На этой неделе Иран представил США новое предложение. Описания Тегерана свидетельствуют о том, что оно в значительной степени повторяет условия, которые ранее отклонил Трамп, включая требования по контролю над Ормузским проливом, компенсации за военный ущерб, отмене санкций, освобождению замороженных активов и выводу американских войск.

Во вторник Трамп заявил, что он был в часе от того, чтобы отдать приказ о проведении атак на этой неделе, в ответ на запросы нескольких соседей Ирана из стран Персидского залива.

На Трампа оказывается давление, чтобы он прекратил войну, на фоне того, как стремительный рост цен на энергоносители вредит его Республиканской партии накануне выборов в Конгресс США в ноябре.

"Инвесторы стремятся оценить, смогут ли Вашингтон и Тегеран найти общий язык и достичь мирного соглашения, на фоне того, как позиция США меняется ежедневно", — сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник в интервью Reuters, что он считает повышенную доходность облигаций и общую инфляцию "временными" явлениями, и они утихнут, когда конфликт закончится.

"Пролив откроют, и мы нормализуем цены на энергоносители", — сказал он.