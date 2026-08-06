Президент Ирана заявил о самом тяжелом периоде для страны со времен Исламской революции

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна переживает самый сложный период со времен Исламской революции 1979 года из-за усиления санкций и военного конфликта. Об этом он сказал в интервью государственному телевидению, сообщает CNN, пишет УНН.

Выступая по случаю второй годовщины своей инаугурации, Пезешкиан отметил, что Иран продолжает испытывать все более сильное внешнее давление. Его заявление прозвучало на фоне попыток восстановить дипломатический диалог между Тегераном и Вашингтоном.

Обстоятельства, с которыми мы сейчас сталкиваемся, – это самые сложные возможные условия в истории со времен революции. Санкции существовали, и они усиливались. Затем они ввели санкции против наших банков и наших финансовых операций. Не удовлетворившись этим, они начали войну. Все еще оставаясь неудовлетворенными, они пытались загнать нас в угол