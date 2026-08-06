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Президент Ирана заявил о самом тяжелом периоде для страны со времен Исламской революции

Киев • УНН

 • 3722 просмотра

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна сталкивается с наиболее сложными условиями со времен Исламской революции из-за усиления санкций и военного конфликта. Он также обвинил внешние силы в попытках спровоцировать протесты посредством давления на население.

Президент Ирана заявил о самом тяжелом периоде для страны со времен Исламской революции

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна переживает самый сложный период со времен Исламской революции 1979 года из-за усиления санкций и военного конфликта. Об этом он сказал в интервью государственному телевидению, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Выступая по случаю второй годовщины своей инаугурации, Пезешкиан отметил, что Иран продолжает испытывать все более сильное внешнее давление. Его заявление прозвучало на фоне попыток восстановить дипломатический диалог между Тегераном и Вашингтоном.

Обстоятельства, с которыми мы сейчас сталкиваемся, – это самые сложные возможные условия в истории со времен революции. Санкции существовали, и они усиливались. Затем они ввели санкции против наших банков и наших финансовых операций. Не удовлетворившись этим, они начали войну. Все еще оставаясь неудовлетворенными, они пытались загнать нас в угол

– сказал Пезешкиан.

Президент заявил о попытках спровоцировать протесты

Президент Ирана также заявил, что внешнее давление, по его словам, направлено на то, чтобы вызвать недовольство населения и спровоцировать протесты.

Теперь все планы, которые они разрабатывают, и давление, которое они оказывают, направлены на то, чтобы вызвать недовольство людей и, как говорится, спровоцировать их на протесты

– заявил он.

В то же время Пезешкиан подчеркнул, что стране удалось выстоять благодаря сплоченности общества.

Если мы выжили до сих пор, то это благодаря благородному народу Ирана

– сказал президент.

Иран может получить контроль над судами в Ормузском проливе в рамках нового соглашения05.08.26, 23:42 • 14222 просмотра

Степан Гафтко

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