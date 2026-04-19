Президент Ирана отверг требования США по ядерной программе накануне дедлайна перемирия
Киев • УНН
Масуд Пезешкиан заявил о праве Ирана на ядерную программу, несмотря на давление Трампа. Тегеран отказывается передать обогащенный уран до завершения перемирия.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США не имеют права влиять на ядерную программу страны на фоне приближающегося завершения режима прекращения огня. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на иранские СМИ, пишет УНН.
Подробности
Заявление прозвучало во время его визита в министерство спорта.
Трамп говорит, что Иран не должен использовать свои ядерные права... Что он за человек, чтобы лишать нацию ее законных прав?
Он подчеркнул, что Иран не откажется от своих ядерных амбиций.
Президент также заявил, что Тегеран стремится завершить войну "с полным достоинством" до истечения срока действия перемирия, который истекает в среду.
В то же время ключевым препятствием в переговорах остается требование США относительно отказа Ирана от обогащенного урана.
По оценкам аналитиков, все большее влияние на переговорный процесс оказывают иранские военные, что усложняет дипломатические усилия.
Пезешкиана считают относительно умеренным политиком, однако его влияние на принятие стратегических решений ограничено.
