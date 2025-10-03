Заступник Єрмака про PURL: очікуємо, що цього місяця загальна сума ініціативи сягне 3,5 млрд. доларів

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Ексклюзив
12:39 • 11462 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 15137 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 13098 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 26438 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 28749 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19092 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19517 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16058 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15315 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18175 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.6м/с
57%
755мм
Популярнi новини
росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових3 жовтня, 04:29 • 7526 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 12720 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 35819 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 19735 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 10721 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 956 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 10973 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 11462 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 15137 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 26438 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Данія
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 19932 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 27671 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 70682 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 78301 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 58739 перегляди
Актуальне
Forbes
Мі-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Заступник Єрмака про PURL: очікуємо, що цього місяця загальна сума ініціативи сягне 3,5 млрд. доларів

Київ • УНН

 • 780 перегляди

Загальна сума ініціативи PURL, за якою українські партнери купують американську зброю для України, цього місяця сягне 3,5 млрд доларів. Наразі узгоджуються п'ятий та шостий пакети допомоги в межах цієї ініціативи.

Заступник Єрмака про PURL: очікуємо, що цього місяця загальна сума ініціативи сягне 3,5 млрд. доларів

У Києві очікують, що загальна сума ініціативи PURL, за якою українські партнери купують американську зброю і передають Україні, цього місяця сягне 3,5 млрд. дол. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає УНН.

У складі нашої делегації на чолі з Президентом відвідали саміт Європейської політичної спільноти у Данії. Мали дуже багато зустрічей із нашими партнерами. Головними були три теми: військова підтримка України, спільна протидія російським загрозам, особливо дронам, та гарантії безпеки для нашої держави 

- повідомив Паліса.

Він зазначив, що багато обговорювали ініціативу PURL, за якою українські партнери купують американську зброю і передають Україні.

Ми подякували всім учасникам і закликали приєднатися інші європейські країни. Очікуємо, що цього місяця загальна сума цієї ініціативи вже сягне 3,5 млрд. дол 

- зазначив Паліса.

Окремо приділили увагу за його словами, нещодавнім інцидентам із дронами у європейських країнах.

Ми чітко знаємо, хто за цим стоїть, – росія. І ми також знаємо, як правильно із нею боротися. Україна готова долучатися до будь-яких спільних європейських програм із захисту неба. Бо лише разом, об'єднуючи наші досвід та потенціал, вдасться ефективно протидіяти російським загрозам 

- наголосив він.

Спільний повітряний щит від російських загроз та реалізація PURL: про що говорили лідери України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі02.10.25, 20:39 • 3112 переглядiв

Доповнення

У межах ініціативи PURL щодо закупки американської зброї країнами НАТО для України вже отримано фінансування 4 пакетів допомоги, а 5-й та 6-й пакети наразі узгоджуються з американською стороною.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
НАТО
Данія
Україна