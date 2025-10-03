Заступник Єрмака про PURL: очікуємо, що цього місяця загальна сума ініціативи сягне 3,5 млрд. доларів

У Києві очікують, що загальна сума ініціативи PURL, за якою українські партнери купують американську зброю і передають Україні, цього місяця сягне 3,5 млрд. дол. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає УНН.

У складі нашої делегації на чолі з Президентом відвідали саміт Європейської політичної спільноти у Данії. Мали дуже багато зустрічей із нашими партнерами. Головними були три теми: військова підтримка України, спільна протидія російським загрозам, особливо дронам, та гарантії безпеки для нашої держави

Він зазначив, що багато обговорювали ініціативу PURL, за якою українські партнери купують американську зброю і передають Україні.

Ми подякували всім учасникам і закликали приєднатися інші європейські країни. Очікуємо, що цього місяця загальна сума цієї ініціативи вже сягне 3,5 млрд. дол

Окремо приділили увагу за його словами, нещодавнім інцидентам із дронами у європейських країнах.

Ми чітко знаємо, хто за цим стоїть, – росія. І ми також знаємо, як правильно із нею боротися. Україна готова долучатися до будь-яких спільних європейських програм із захисту неба. Бо лише разом, об'єднуючи наші досвід та потенціал, вдасться ефективно протидіяти російським загрозам