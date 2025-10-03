Заместитель Ермака о PURL: ожидаем, что в этом месяце общая сумма инициативы достигнет 3,5 млрд долларов
Общая сумма инициативы PURL, по которой украинские партнеры покупают американское оружие для Украины, в этом месяце достигнет 3,5 млрд долларов. Сейчас согласовываются пятый и шестой пакеты помощи в рамках этой инициативы.
В Киеве ожидают, что общая сумма инициативы PURL, по которой украинские партнеры покупают американское оружие и передают Украине, в этом месяце достигнет 3,5 млрд. долл. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, передает УНН.
В составе нашей делегации во главе с Президентом посетили саммит Европейского политического сообщества в Дании. Было очень много встреч с нашими партнерами. Главными были три темы: военная поддержка Украины, совместное противодействие российским угрозам, особенно дронам, и гарантии безопасности для нашего государства
Он отметил, что много обсуждали инициативу PURL, по которой украинские партнеры покупают американское оружие и передают Украине.
Мы поблагодарили всех участников и призвали присоединиться другие европейские страны. Ожидаем, что в этом месяце общая сумма этой инициативы уже достигнет 3,5 млрд. долл
Отдельно уделили внимание, по его словам, недавним инцидентам с дронами в европейских странах.
Мы четко знаем, кто за этим стоит, – россия. И мы также знаем, как правильно с ней бороться. Украина готова присоединяться к любым совместным европейским программам по защите неба. Потому что только вместе, объединяя наш опыт и потенциал, удастся эффективно противодействовать российским угрозам
В рамках инициативы PURL по закупке американского оружия странами НАТО для Украины уже получено финансирование 4 пакетов помощи, а 5-й и 6-й пакеты сейчас согласовываются с американской стороной.