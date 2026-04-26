26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полицияVideo
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
Популярные новости
Трамп усилил условия получения грин-карт: под ударом антисемиты и сторонники Палестины - NYT25 апреля, 23:17 • 15198 просмотра
Дроны атаковали Ярославль - пылает один из крупнейших НПЗ в РФVideo26 апреля, 00:30 • 27631 просмотра
Кремль усиливает экспансию пропаганды в Африке с открытием очередного "русского дома" - ЦПД26 апреля, 01:06 • 6796 просмотра
Враг атаковал Чернигов дронами: возникли пожары в частных домах03:24 • 12170 просмотра
Покушение на Трампа: нападавший был постояльцем отеля, у него обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножейVideo05:30 • 12696 просмотра
публикации
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях04:15 • 22469 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 30717 просмотра
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 61528 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 66809 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 70412 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа

Посол Украины в США Ольга Стефанишина опубликовала фото из отеля Washington Hilton и детали перестрелки. Трамп и Мелания не пострадали, нападавшего обезвредили охранники во время попытки прорваться.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала подробности покушения на американского президента Дональда Трампа. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Дипломатка  опубликовала фото из отеля Washington Hilton до и после стрельбы.

По её словам, Трамп и первая леди не пострадали, хотя опасность была максимально близкой. Нападавшего нейтрализовали именно в тот момент, когда он пытался прорваться в помещение.

С президентом и первой леди США всё в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату 

— написала она.

Она подчеркнула: в итоге обошлось без жертв только благодаря быстрой и чёткой работе охраны.

26 апреля 2026 года во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, где присутствовали Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп, произошла стрельба.

