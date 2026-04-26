Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа

Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала подробности покушения на американского президента Дональда Трампа. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Дипломатка опубликовала фото из отеля Washington Hilton до и после стрельбы.

По её словам, Трамп и первая леди не пострадали, хотя опасность была максимально близкой. Нападавшего нейтрализовали именно в тот момент, когда он пытался прорваться в помещение.

С президентом и первой леди США всё в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату