В ВАКС заявили, что за Стефанишину внесли 6 млн грн залога
Киев • УНН
За бывшую вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину внесли залог в размере 6 млн грн. Ее подозревают в незаконном обогащении на 13,9 млн грн.
За бывшего посола Украины в США Ольгу Стефанишину, которую подозревают в незаконном обогащении, внесли необходимые 6 млн гривен залога, передает УНН.
За Ольгу Стефанишину 13 августа внесли залог в размере 6 млн грн
Напомним
Бывшему вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен. В САП разъяснили, что экс-вице-премьерку - министерку юстиции подозревают по делу о незаконном обогащении на 13,9 млн грн, и что в настоящее время прокурор САП решает вопрос об обжаловании определения суда.
Также 6 августа, помимо залога, суд возложил на Стефанишину следующие обязанности:
- являться по вызову к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору, следственному судье или в суд;
- сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору или суду об изменении своего места жительства.