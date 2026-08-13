В ВАКС заявили, что за Стефанишину внесли 6 млн грн залога

За бывшего посола Украины в США Ольгу Стефанишину, которую подозревают в незаконном обогащении, внесли необходимые 6 млн гривен залога, передает УНН.

За Ольгу Стефанишину 13 августа внесли залог в размере 6 млн грн - сообщила глава пресс-службы ВАКС Екатерина Хоменко.

Напомним

Бывшему вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен. В САП разъяснили, что экс-вице-премьерку - министерку юстиции подозревают по делу о незаконном обогащении на 13,9 млн грн, и что в настоящее время прокурор САП решает вопрос об обжаловании определения суда.

Также 6 августа, помимо залога, суд возложил на Стефанишину следующие обязанности: