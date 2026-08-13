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В ВАКС заявили, что за Стефанишину внесли 6 млн грн залога

Киев • УНН

 • 382 просмотра

За бывшую вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину внесли залог в размере 6 млн грн. Ее подозревают в незаконном обогащении на 13,9 млн грн.

В ВАКС заявили, что за Стефанишину внесли 6 млн грн залога

За бывшего посола Украины в США Ольгу Стефанишину, которую подозревают в незаконном обогащении, внесли необходимые 6 млн гривен залога, передает УНН.

За Ольгу Стефанишину 13 августа внесли залог в размере 6 млн грн 

- сообщила глава пресс-службы ВАКС Екатерина Хоменко.

Напомним 

Бывшему вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен. В САП разъяснили, что экс-вице-премьерку - министерку юстиции подозревают по делу о незаконном обогащении на 13,9 млн грн, и что в настоящее время прокурор САП решает вопрос об обжаловании определения суда. 

Также 6 августа, помимо залога, суд возложил на Стефанишину следующие обязанности: 

  • являться по вызову к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору, следственному судье или в суд;
    • сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору или суду об изменении своего места жительства. 

      Александра Василенко

      ПолитикаКриминал и ЧП
      Специализированная антикоррупционная прокуратура
      Национальное антикоррупционное бюро Украины
      Ольга Стефанишина