Дата визита Кушнера и Виткоффа еще не назначена, но это может произойти на следующей неделе или позже - посол

Дата визита посланцев президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев еще не определена, но это может произойти уже на следующей неделе или позже, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет УНН.

Детали

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы настаивать на новых системах противовоздушной обороны на фоне эскалации российских атак и начать новые дипломатические усилия по прекращению войны.

Стефанишина сказала, что это может включать потенциальный визит в Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Дата визита Кушнера и Уиткоффа еще не назначена, но, по ее словам, это может произойти уже на следующей неделе или позже.

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Украина надеется, что новый толчок к переговорам о прекращении огня с россией может остановить пятилетнюю войну перед потенциально жестокой зимой, но сейчас ей нужны новые противоракетные системы для защиты от ударов москвы, заявила также Стефанишина в четверг.

Она сообщила журналистам, что Украина ведет переговоры с Пентагоном о лицензии на производство ракет Patriot PAC-3 самостоятельно, но этот процесс может занять от 12 месяцев до пяти лет. Также велись переговоры о долгосрочной закупке ракет PAC-3 и дальнейшем обмене местами на производственной линии с другим покупателем, пишет издание. Должностные лица производителя Patriot, Raytheon Co, уже были в Украине, а Lockheed Martin Corp, которая строит перехватчики PAC-3 для системы противовоздушной обороны, также работает над тем, чтобы направить в страну группу экспертов, сообщила Стефанишина на мероприятии, организованном Christian Science Monitor.

Стефанишина подтвердила сообщения украинских СМИ о том, что она предложила уйти в отставку с должности всего через год после того, как стала послом Украины в США, заявив, что "вернется в Украину, чтобы защитить себя от обвинений в коррупции, связанных с некоторыми декларациями о личном имуществе". Она сказала, что "Зеленский не просил ее об отставке и не хочет, чтобы она покидала свой пост, но считает, что для нее и ее семьи лучше всего "защищать мое дело" лично".