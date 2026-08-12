За Стефанишину до сих пор не внесли залог, экс-посол планирует обжаловать решение ВАКС
Киев • УНН
Бывший вице-премьер Ольга Стефанишина не внесла залог в размере 6 млн грн до 11 августа. Защита подала апелляцию на решение ВАКС, рассмотрение состоится 13 августа.
Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина, которую подозревают в незаконном обогащении, не внесла необходимые 6 млн гривен залога до вечера 11 августа, определённого ВАКС. В то же время защита Стефанишиной подала апелляционную жалобу в АП ВАКС, пишет УНН.
Детали
6 августа Высший антикоррупционный суд избрал бывшей вице-премьерке Ольге Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен.
В соответствии с Уголовным процессуальным кодексом, залог должен быть внесён не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.
Однако, как сообщили журналисту УНН в пресс-службе ВАКС, Стефанишина до сих пор не внесла средства.
Отметим, в таком случае прокурор может обратиться в суд с просьбой изменить меру пресечения.
В то же время Апелляционная палата ВАКС получила от защиты Стефанишиной апелляционную жалобу на решение о мере пресечения, которую суд должен рассмотреть в четверг, 13 августа, в 9:40.
Напомним
Бывшей вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен. В САП разъяснили, что экс-вице-премьера — министра юстиции подозревают по делу о незаконном обогащении на 13,9 млн грн, и что в настоящее время прокурор САП решает вопрос об обжаловании судебного постановления.
Также 6 августа, кроме залога, суд возложил на Стефанишину следующие обязанности:
являться по вызову к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору, следственному судье или в суд;
сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору или суду об изменении своего места жительства.