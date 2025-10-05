Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл продає у США свій розкішний 100-річний особняк

Олімпійська чемпіонка 1994 року з фігурного катання Оксана Баюл виставила на продаж свій будинок у Шрівпорті, штат Луїзіана, за 1,195 мільйона доларів. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку фігуристки у соцмережі Facebook, видання People, New York Post.

Деталі

47-річна спортсменка Оксана Баюл оприлюднила це в соціальних мережах, повідомивши про продаж житла та переїзд до іншого місця.

Дякую, Шривпорт!!! Будинок виставлено на продаж, повертаюся до Лас-Вегаса... Люблю вас усіх, шкода, що нічого не склалося - йдеться у дописі.

Також Баюл пояснила причину свого рішення:

Я не можу заробляти на життя в Шрівпорті. Я дійсно люблю всіх тутешніх людей. Я приїхала сюди не просто так. Я приїхала сюди, щоб дещо створити, але в мене нічого не вийшло, я повинна вирушити туди, де є лід - написала Баюл.

За повідомленням американських ЗМІ Баюл переїхала до Луїзіани, щоб відкрити свою школу фігурного катання, але за три роки нічого не сталося. Зараз вона повертається в Лас-Вегас, щоб працювати в клубі Вегас Голден Найтс. Клуб НХЛ має у своєму розпорядженні два тренувальні комплекси і чотири льодові ковзанки, які використовуються для хокею і фігурного катання.

На сайті ріелторської компанії є опис будинку, з якого їде Баюл. Вказується, що його розмір 1800 кв. м. Будинок побудований у 1925 році.

Більша частина особняка була ретельно відреставрована за останні кілька років його нинішнім власником, який не шкодував коштів.

В особняку є п’ять спалень, п’ять ванних кімнат, власний солярій і бібліотека. Крім цього, наводиться наявність великої кількості прикрас і дорогих меблів.

На території також є окремий будинок із власною кухнею, вітальнею, спальнею і ванною кімнатою та додатковий відреставрований, недобудований котедж.

Ціна — 1,195 мільйона доларів.

