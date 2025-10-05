Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особняк
Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл продает свой дом в Шривпорте за 1,195 миллиона долларов. Она переезжает в Лас-Вегас, чтобы работать в клубе Вегас Голден Найтс, так как не смогла открыть собственную школу фигурного катания в Луизиане.
Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл выставила на продажу свой дом в Шривпорте, штат Луизиана, за 1,195 миллиона долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу фигуристки в соцсети Facebook, издания People, New York Post.
47-летняя спортсменка Оксана Баюл обнародовала это в социальных сетях, сообщив о продаже жилья и переезде в другое место.
Спасибо, Шривпорт!!! Дом выставлен на продажу, возвращаюсь в Лас-Вегас... Люблю вас всех, жаль, что ничего не сложилось
Также Баюл объяснила причину своего решения:
Я не могу зарабатывать на жизнь в Шривпорте. Я действительно люблю всех здешних людей. Я приехала сюда не просто так. Я приехала сюда, чтобы кое-что создать, но у меня ничего не получилось, я должна отправиться туда, где есть лед
По сообщению американских СМИ, Баюл переехала в Луизиану, чтобы открыть свою школу фигурного катания, но за три года ничего не произошло. Сейчас она возвращается в Лас-Вегас, чтобы работать в клубе Вегас Голден Найтс. Клуб НХЛ располагает двумя тренировочными комплексами и четырьмя ледовыми катками, которые используются для хоккея и фигурного катания.
На сайте риелторской компании есть описание дома, из которого уезжает Баюл. Указывается, что его размер 1800 кв. м. Дом построен в 1925 году.
Большая часть особняка была тщательно отреставрирована за последние несколько лет его нынешним владельцем, который не жалел средств.
В особняке есть пять спален, пять ванных комнат, собственный солярий и библиотека. Кроме этого, приводится наличие большого количества украшений и дорогой мебели.
На территории также есть отдельный дом с собственной кухней, гостиной, спальней и ванной комнатой и дополнительный отреставрированный, недостроенный коттедж.
Цена — 1,195 миллиона долларов.
