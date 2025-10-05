Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особняк

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 28687 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 81570 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 80537 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 89417 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 112079 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 89258 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 43844 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52710 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35162 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22355 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.3м/с
91%
744мм
Популярные новости
Снегопад накрыл Западные Балканы и Великобританию: тысячи людей остались без света, дороги заблокированы4 октября, 14:40 • 15630 просмотра
Выборы в Чехии: после подсчета более половины голосов лидирует партия Бабиша4 октября, 15:46 • 8652 просмотра
Зеленский продлил санкции против российских бизнесменов и ввел новые ограничения для военной и нефтяной сфер4 октября, 16:04 • 6246 просмотра
В Великобритании арестованы шесть человек по делу о теракте возле синагоги в Манчестере4 октября, 16:30 • 4964 просмотра
Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии4 октября, 17:24 • 32327 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 81570 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 57580 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 69482 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 112079 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 89258 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Шостка
Сумская область
Чешская Республика
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 34117 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 32597 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 80540 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 44316 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 46599 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Ту-95
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Бильд

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особняк

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл продает свой дом в Шривпорте за 1,195 миллиона долларов. Она переезжает в Лас-Вегас, чтобы работать в клубе Вегас Голден Найтс, так как не смогла открыть собственную школу фигурного катания в Луизиане.

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особняк

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл выставила на продажу свой дом в Шривпорте, штат Луизиана, за 1,195 миллиона долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу фигуристки в соцсети Facebook, издания People, New York Post.

Детали

47-летняя спортсменка Оксана Баюл обнародовала это в социальных сетях, сообщив о продаже жилья и переезде в другое место.

Спасибо, Шривпорт!!! Дом выставлен на продажу, возвращаюсь в Лас-Вегас... Люблю вас всех, жаль, что ничего не сложилось

- говорится в сообщении.

Также Баюл объяснила причину своего решения:

Я не могу зарабатывать на жизнь в Шривпорте. Я действительно люблю всех здешних людей. Я приехала сюда не просто так. Я приехала сюда, чтобы кое-что создать, но у меня ничего не получилось, я должна отправиться туда, где есть лед

- написала Баюл.

По сообщению американских СМИ, Баюл переехала в Луизиану, чтобы открыть свою школу фигурного катания, но за три года ничего не произошло. Сейчас она возвращается в Лас-Вегас, чтобы работать в клубе Вегас Голден Найтс. Клуб НХЛ располагает двумя тренировочными комплексами и четырьмя ледовыми катками, которые используются для хоккея и фигурного катания.

На сайте риелторской компании есть описание дома, из которого уезжает Баюл. Указывается, что его размер 1800 кв. м. Дом построен в 1925 году.

Большая часть особняка была тщательно отреставрирована за последние несколько лет его нынешним владельцем, который не жалел средств.

В особняке есть пять спален, пять ванных комнат, собственный солярий и библиотека. Кроме этого, приводится наличие большого количества украшений и дорогой мебели.

На территории также есть отдельный дом с собственной кухней, гостиной, спальней и ванной комнатой и дополнительный отреставрированный, недостроенный коттедж.

Цена — 1,195 миллиона долларов.

Напомним

Дом режиссера Дэвида Линча на Голливудских холмах продается за 15 миллионов долларов. Поместье площадью около 1 гектара включает пять зданий, где Линч жил и работал более трех десятилетий.

Достойный сказки Disney замок в США выставили на продажу за $29,5 млн02.10.25, 16:15 • 3005 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираНаши за границей
Луизиана
Лас-Вегас