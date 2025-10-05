Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особняк

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл выставила на продажу свой дом в Шривпорте, штат Луизиана, за 1,195 миллиона долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу фигуристки в соцсети Facebook, издания People, New York Post.

Детали

47-летняя спортсменка Оксана Баюл обнародовала это в социальных сетях, сообщив о продаже жилья и переезде в другое место.

Спасибо, Шривпорт!!! Дом выставлен на продажу, возвращаюсь в Лас-Вегас... Люблю вас всех, жаль, что ничего не сложилось - говорится в сообщении.

Также Баюл объяснила причину своего решения:

Я не могу зарабатывать на жизнь в Шривпорте. Я действительно люблю всех здешних людей. Я приехала сюда не просто так. Я приехала сюда, чтобы кое-что создать, но у меня ничего не получилось, я должна отправиться туда, где есть лед - написала Баюл.

По сообщению американских СМИ, Баюл переехала в Луизиану, чтобы открыть свою школу фигурного катания, но за три года ничего не произошло. Сейчас она возвращается в Лас-Вегас, чтобы работать в клубе Вегас Голден Найтс. Клуб НХЛ располагает двумя тренировочными комплексами и четырьмя ледовыми катками, которые используются для хоккея и фигурного катания.

На сайте риелторской компании есть описание дома, из которого уезжает Баюл. Указывается, что его размер 1800 кв. м. Дом построен в 1925 году.

Большая часть особняка была тщательно отреставрирована за последние несколько лет его нынешним владельцем, который не жалел средств.

В особняке есть пять спален, пять ванных комнат, собственный солярий и библиотека. Кроме этого, приводится наличие большого количества украшений и дорогой мебели.

На территории также есть отдельный дом с собственной кухней, гостиной, спальней и ванной комнатой и дополнительный отреставрированный, недостроенный коттедж.

Цена — 1,195 миллиона долларов.

Напомним

Дом режиссера Дэвида Линча на Голливудских холмах продается за 15 миллионов долларов. Поместье площадью около 1 гектара включает пять зданий, где Линч жил и работал более трех десятилетий.

Достойный сказки Disney замок в США выставили на продажу за $29,5 млн