ГУР повторно уразило ракетоносій "Адмірал Ессен": стали відомі деталі операції
Київ • УНН
Українська розвідка уразила інфраструктуру бази рф у Новоросійську та фрегат "Адмірал Ессен". На палубній надбудові корабля спалахнула пожежа.
Українські розвідники уразили інфраструктуру військово-морської бази росії у новоросійску, а також — ворожий фрегат "адмірал ессен", який є носієм крилатих ракет "калібр", передає УНН із посиланням на ГУР.
Деталі
У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій ГУР МО України в межах спільної з іншими складовими Сил оборони держави deepstrike-операції уразили інфраструктуру військово-морської бази росії у новоросійску, а також — ворожий фрегат "адмірал ессен" проєкту 11356.
Унаслідок влучних ударів на палубній надбудові "ессена" виникла пожежа.
Корабель "адмірал ессен" — носій крилатих ракет "калібр", які держава-агресор постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Нагадаємо
У серпні 2026 року ГУР та Сили оборони України уразили російські ракетоносії "адмірал ессен" та "адмірал макаров", а також патрульний корабель "васілій биков".