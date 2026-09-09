ГУР повторно поразило ракетоносец «Адмирал Эссен»: стали известны детали операции

Украинские разведчики поразили инфраструктуру военно-морской базы России в Новороссийске, а также — вражеский фрегат "адмирал Эссен", который является носителем крылатых ракет "Калибр", передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

В ночь на 9 сентября 2026 года операторы Департамента активных действий ГУР МО Украины в рамках совместной с другими составляющими Сил обороны государства deepstrike-операции поразили инфраструктуру военно-морской базы России в Новороссийске, а также — вражеский фрегат "адмирал Эссен" проекта 11356.

В результате точных ударов на палубной надстройке "Эссена" возник пожар.

Корабль "адмирал Эссен" — носитель крылатых ракет "Калибр", которые государство-агрессор постоянно использует для террористических ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Напомним

В августе 2026 года ГУР и Силы обороны Украины поразили российские ракетоносцы "адмирал Эссен" и "адмирал Макаров", а также патрульный корабль "Василий Быков".