133 зі 156 російських дронів знешкодили за ніч над Україною
Київ • УНН
Сили оборони знищили 133 ворожих БпЛА типів Шахед, Гербера та Італмас. Зафіксовано 19 влучань на 13 локаціях та падіння уламків у 7 точках.
росія вночі атакувала Україну 156 дронами, з них 133 збито або придушено, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 березня (з 18:00 19 березня) противник атакував 156 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
