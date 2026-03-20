133 из 156 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия ночью атаковала Украину 156 дронами, из них 133 сбиты или подавлены, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 марта (с 18:00 19 марта) противник атаковал 156 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

россия атаковала порт в Одесской области и повредила два иностранных судна с зерном, есть пострадавшие