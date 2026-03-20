Главная
россия атаковала порт в Одесской области и повредила два иностранных судна с зерном, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

В результате ночной атаки БПЛА повреждены суда под флагами Палау и Барбадоса. Пострадали два человека, на территории порта поврежден зерновой бункер.

фото иллюстративное

россия ночью атаковала Одесскую область, повреждены два иностранных судна, загруженные зерном, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование, известно о двух пострадавших, сообщили в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба и глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

В результате ночной атаки Одесской области ударными БПЛА повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. На момент удара суда находились у причалов и были загружены зерном. Несмотря на это, суда остаются на плаву

Также повреждены административные здания, добавил вице-премьер.

Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, "на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование". "Пожары оперативно ликвидированы", - добавил он.

На местах продолжаются работы по ликвидации последствий, указал Кулеба.

"Это очередное военное преступление россии против мировой продовольственной безопасности!" - отметил Кулеба.

