росія атакувала порт на Одещині та пошкодила два іноземні судна з зерном, є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено судна під прапорами Палау та Барбадосу. Постраждали двоє людей, на території порту пошкоджено зерновий бункер.
росія вночі атакувала Одеську область, пошкоджено два іноземні судна, завантажені зерном, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання, відомо про двох постраждалих, повідомили у п'ятницю віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба і голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
Унаслідок нічної атаки Одещини ударними БПЛА пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Постраждали двоє людей, їм надана медична допомога. На момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри це, судна залишаються на плаву
Також пошкоджено адміністративні будівлі, додав віцепрем'єр.
Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, "на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання". "Пожежі оперативно ліквідовані", - додав він.
На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків, вказав Кулеба.
"Це черговий воєнний злочин росії проти світової продовольчої безпеки!" - зазначив Кулеба.
