The Washington Post звільняє близько 30% працівників і згортає ключові напрями

The Washington Post оголосила про масштабні скорочення, які торкнуться близько 30% співробітників, включно з сотнями журналістів. Це стосується як співробітників бізнес-напрямів, так і понад 300 із приблизно 800 журналістів редакції. Про це повідомляє New York Times, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання ці скорочення свідчать про те, що Джефф Безос, який став одним із найбагатших людей світу, продаючи товари в інтернеті, досі не знайшов способу побудувати й утримувати прибуткове медіа в цифрову епоху. У перші роки його володіння газета розширювалася, але останнім часом компанія переживає труднощі.

Головний редактор The Post Метт Мюррей заявив під час дзвінка з працівниками редакції в середу вранці, що компанія занадто довго зазнавала значних збитків і не відповідала потребам читачів. За його словами, певною мірою постраждають усі розділи, а в підсумку видання ще більше зосередиться на національних новинах і політиці, а також на бізнесі та охороні здоров’я, значно скоротивши інші напрями.

Якщо що, то сьогодні йдеться про те, щоб позиціонувати себе як ще більш необхідне видання в житті людей у дедалі більш перенасиченому, конкурентному й складному медіаландшафті. І після кількох років, коли, відверто кажучи, The Post мав серйозні проблеми - сказав Мюррей.

Мюррей повідомив, що спортивний розділ буде закрито, хоча частина журналістів залишиться й перейде до відділу матеріалів, щоб висвітлювати спортивну культуру. Розділ місцевих новин (metro) буде скорочено, книжковий розділ закриють, так само як і щоденний новинний подкаст "Post Reports".

Він додав, що міжнародне висвітлення також буде зменшене, однак кореспонденти залишаться майже в дюжині локацій.

"Я знаю, що кожен із нас глибоко вірить у це місце, — сказав він, — і ми всі хочемо його врятувати". За його словами, The Post має "стати більш гнучким і знайти нові способи роботи та інновацій, щоб зрозуміти, чого наші читачі хочуть більше, а чого — менше".

Доповнення

Безос найняв Вілла Льюїса на посаду видавця наприкінці 2023 року, щоб знайти шлях до прибутковості The Post, який страждав від падіння аудиторії та скорочення підписок. Льюїс експериментував із низкою змін, зокрема з активним використанням штучного інтелекту для коментарів, подкастів і агрегації новин.

Наприкінці 2024 року Безос описав ситуацію в інтерв’ю на конференції, організованій The New York Times: "Ми вже одного разу врятували The Washington Post, і ми врятуємо його вдруге".

Під час зустрічі з персоналом у 2024 році Льюїс попереджав, що The Post перебуває у скрутному становищі. "Ми втрачаємо великі суми грошей, — сказав він. — Ваша аудиторія за останні роки скоротилася вдвічі. Люди не читають ваші матеріали".

The Post - далеко не єдиний видавець, який стикається з проблемами прибутковості. Для багатьох медіа друковані наклади продовжують стрімко падати, цифровий трафік страждає через генеративний ШІ, а аудиторія розпорошується між різними платформами соціальних мереж. Видавці змушені експериментувати з новими джерелами доходу — такими як події та преміумчленства - щоб компенсувати втрати.

