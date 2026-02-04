$43.190.22
The Washington Post увольняет около 30% сотрудников и сворачивает ключевые направления

Киев • УНН

 • 10 просмотра

The Washington Post объявила об увольнении около 30% сотрудников, включая сотни журналистов, из-за значительных убытков. Издание сосредоточится на национальных новостях, политике, бизнесе и здравоохранении, закрывая спортивный, книжный и местный разделы.

The Washington Post увольняет около 30% сотрудников и сворачивает ключевые направления

The Washington Post объявила о масштабных сокращениях, которые затронут около 30% сотрудников, включая сотни журналистов. Это касается как сотрудников бизнес-направлений, так и более 300 из примерно 800 журналистов редакции. Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, эти сокращения свидетельствуют о том, что Джефф Безос, ставший одним из самых богатых людей мира, продавая товары в интернете, до сих пор не нашел способа построить и удерживать прибыльное медиа в цифровую эпоху. В первые годы его владения газета расширялась, но в последнее время компания переживает трудности.

Главный редактор The Post Мэтт Мюррей заявил во время звонка с сотрудниками редакции в среду утром, что компания слишком долго несла значительные убытки и не отвечала потребностям читателей. По его словам, в определенной степени пострадают все разделы, а в итоге издание еще больше сосредоточится на национальных новостях и политике, а также на бизнесе и здравоохранении, значительно сократив другие направления.

Если что, то сегодня речь идет о том, чтобы позиционировать себя как еще более необходимое издание в жизни людей во все более перенасыщенном, конкурентном и сложном медиаландшафте. И после нескольких лет, когда, откровенно говоря, The Post имел серьезные проблемы

- сказал Мюррей.

Мюррей сообщил, что спортивный раздел будет закрыт, хотя часть журналистов останется и перейдет в отдел материалов, чтобы освещать спортивную культуру. Раздел местных новостей (metro) будет сокращен, книжный раздел закроют, так же как и ежедневный новостной подкаст "Post Reports".

Он добавил, что международное освещение также будет уменьшено, однако корреспонденты останутся почти в дюжине локаций.

"Я знаю, что каждый из нас глубоко верит в это место, — сказал он, — и мы все хотим его спасти". По его словам, The Post должен "стать более гибким и найти новые способы работы и инноваций, чтобы понять, чего наши читатели хотят больше, а чего — меньше".

Дополнение

Безос нанял Уилла Льюиса на должность издателя в конце 2023 года, чтобы найти путь к прибыльности The Post, который страдал от падения аудитории и сокращения подписок. Льюис экспериментировал с рядом изменений, в частности с активным использованием искусственного интеллекта для комментариев, подкастов и агрегации новостей.

В конце 2024 года Безос описал ситуацию в интервью на конференции, организованной The New York Times: "Мы уже однажды спасли The Washington Post, и мы спасем его во второй раз".

Во время встречи с персоналом в 2024 году Льюис предупреждал, что The Post находится в затруднительном положении. "Мы теряем большие суммы денег, — сказал он. — Ваша аудитория за последние годы сократилась вдвое. Люди не читают ваши материалы".

The Post - далеко не единственный издатель, который сталкивается с проблемами прибыльности. Для многих медиа печатные тиражи продолжают стремительно падать, цифровой трафик страдает из-за генеративного ИИ, а аудитория распыляется между различными платформами социальных сетей. Издатели вынуждены экспериментировать с новыми источниками дохода — такими как события и премиум-членства - чтобы компенсировать потери.

Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24.01.26, 13:07 • 44973 просмотра

Ольга Розгон

