Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ

Amazon, как ожидается, проведет очередной раунд корпоративных увольнений, и сотрудники на этом фоне обмениваются мемами об увольнениях во внутреннем канале Slack - шутки основаны на "правиле двух пицц" основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает Business Insider, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники Amazon делают то, что часто делают работники крупных технологических компаний, когда переживают из-за увольнений: создают мемы", - говорится в публикации.

Как сообщило в четверг издание Business Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ожидается, что компания сократит еще тысячи корпоративных должностей уже на следующей неделе. Этот будущий раунд станет еще одной волной массовых увольнений в Amazon всего через несколько месяцев после того, как в октябре было сокращено около 14 000 рабочих мест.

В отсутствие официальных общекорпоративных сообщений сотрудники пытаются разрядить обстановку во внутреннем канале Slack, к которому присоединились более 26 000 человек, публикуя мемы и шутки, которые были просмотрены Business Insider.

В центре их иронии - знаменитое "правило двух пицц" основателя Amazon и бывшего генерального директора Джеффа Безоса, изначально разработанное для того, чтобы совещания были короткими и продуктивными. Правило было простым: никогда не проводите совещание настолько большое, чтобы двух пицц не хватило на всех участников.

По мере того, как компания продолжает сокращать свои ряды, сотрудники используют ту же логику, чтобы показать, насколько меньшими станут их команды, пишет издание.

На одном меме был изображен тонкий ломтик пиццы с подписью "как мы кормим команды двумя пиццами" (how we feed two pizza teams).

На другом изображении были две коробки для пиццы с логотипом Amazon Web Services и подписью "кто-то сказал команда двух пицц?" (did someone say 2 pizza team?). Этот мем является намеком на облачное подразделение компании, где ожидается много сокращений, пишет издание.

"Я не думаю, что когда-либо работал в команде, которую можно было бы полностью накормить всего двумя пиццами разумного размера, пока ты еще не проголодался, при этом оставаясь очень экономным", - написал один из сотрудников в канале Slack. - Повышение "диапазона контроля" для менеджеров, похоже, стало новым трендом".

Шутки о пицце были не единственным способом справиться с ситуацией. Сотрудники также делились мемами, которые не связаны с пиццей.

Дополнение

Amazon - не первый технологический гигант, где нервничающие сотрудники высмеивают внутреннюю культуру компании. В 2023 году, пишет издание, сотрудники Google заполонили внутренние форумы компании мемами, которые высмеивают ее роскошную конференцию для разработчиков, которая состоялась через несколько месяцев после увольнения 12 000 сотрудников.