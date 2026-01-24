Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ

$43.170.01
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
07:25 • 9178 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 17116 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 32965 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 33253 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 29971 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 26250 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 50536 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 46243 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21740 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Дипломатический скандал: заявления Дональда Трампа о союзниках по НАТО в Афганистане вызвали волну возмущения24 января, 01:21 • 4692 просмотра
Мексика может прекратить поставки нефти на Кубу из-за угроз Трампа24 января, 01:47 • 4464 просмотра
Китай выбрал тактику выжидания и сдержанности в Давосе на фоне конфликтов США – Reuters24 января, 02:11 • 4346 просмотра
Почему Украине, вероятно, придется склониться к сценарию "диктованного мира"24 января, 03:13 • 3438 просмотра
Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"06:01 • 3610 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 50542 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 67401 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 08:04 • 85853 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 81279 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 82671 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Ожидается очередной раунд увольнений в Amazon, и сотрудники обмениваются мемами во внутреннем Slack. Шутки основаны на "правиле двух пицц" Джеффа Безоса, которое используется для иллюстрации сокращения команд.

Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ

Amazon, как ожидается, проведет очередной раунд корпоративных увольнений, и сотрудники на этом фоне обмениваются мемами об увольнениях во внутреннем канале Slack - шутки основаны на "правиле двух пицц" основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает Business Insider, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники Amazon делают то, что часто делают работники крупных технологических компаний, когда переживают из-за увольнений: создают мемы", - говорится в публикации.

Как сообщило в четверг издание Business Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, ожидается, что компания сократит еще тысячи корпоративных должностей уже на следующей неделе. Этот будущий раунд станет еще одной волной массовых увольнений в Amazon всего через несколько месяцев после того, как в октябре было сокращено около 14 000 рабочих мест.

В отсутствие официальных общекорпоративных сообщений сотрудники пытаются разрядить обстановку во внутреннем канале Slack, к которому присоединились более 26 000 человек, публикуя мемы и шутки, которые были просмотрены Business Insider.

В центре их иронии - знаменитое "правило двух пицц" основателя Amazon и бывшего генерального директора Джеффа Безоса, изначально разработанное для того, чтобы совещания были короткими и продуктивными. Правило было простым: никогда не проводите совещание настолько большое, чтобы двух пицц не хватило на всех участников.

По мере того, как компания продолжает сокращать свои ряды, сотрудники используют ту же логику, чтобы показать, насколько меньшими станут их команды, пишет издание.

На одном меме был изображен тонкий ломтик пиццы с подписью "как мы кормим команды двумя пиццами" (how we feed two pizza teams).

На другом изображении были две коробки для пиццы с логотипом Amazon Web Services и подписью "кто-то сказал команда двух пицц?" (did someone say 2 pizza team?). Этот мем является намеком на облачное подразделение компании, где ожидается много сокращений, пишет издание.

"Я не думаю, что когда-либо работал в команде, которую можно было бы полностью накормить всего двумя пиццами разумного размера, пока ты еще не проголодался, при этом оставаясь очень экономным", - написал один из сотрудников в канале Slack. - Повышение "диапазона контроля" для менеджеров, похоже, стало новым трендом".

Шутки о пицце были не единственным способом справиться с ситуацией. Сотрудники также делились мемами, которые не связаны с пиццей.

Дополнение

Amazon - не первый технологический гигант, где нервничающие сотрудники высмеивают внутреннюю культуру компании. В 2023 году, пишет издание, сотрудники Google заполонили внутренние форумы компании мемами, которые высмеивают ее роскошную конференцию для разработчиков, которая состоялась через несколько месяцев после увольнения 12 000 сотрудников.

Юлия Шрамко

