Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ

Amazon, як очікується, проведе черговий раунд корпоративних звільнень, і cпівробітники на цьому тлі обмінюються мемами про звільнення у внутрішньому каналі Slack - жарти ґрунтуються на "правилі двох піц" засновника Amazon Джеффа Безоса, повідомляє Business Insider, пише УНН.

Деталі

"Співробітники Amazon роблять те, що часто роблять працівники великих технологічних компаній, коли переймаються звільненнями: створюють меми", - ідеться у публікації.

Як повідомило у четвер видання Business Insider з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, очікується, що компанія скоротить ще тисячі корпоративних посад уже наступного тижня. Цей майбутній раунд стане ще однією хвилею масових звільнень в Amazon всього через кілька місяців, після того, як у жовтні було скорочено близько 14 000 робочих місць.

За відсутності офіційних загальнокорпоративних повідомлень співробітники намагаються розрядити обстановку у внутрішньому каналі Slack, до якого приєдналися понад 26 000 осіб, публікуючи меми та жарти, які були переглянуті Business Insider.

У центрі їхньої іронії - знамените "правило двох піц" засновника Amazon та колишнього генерального директора Джеффа Безоса, спочатку розроблене для того, щоб наради були короткими та продуктивними. Правило було простим: ніколи не проводьте нараду настільки велике, щоб двох піц не вистачило на всіх учасників.

У міру того, як компанія продовжує скорочувати свої ряди, співробітники використовують ту ж логіку, щоб показати, наскільки меншими стануть їхні команди, пише видання.

На одному мемі була зображена тонка скибочка піци з підписом "як ми годуємо команди двох піц" (how we feed two pizza teams).

На іншому зображенні були дві коробки для піци з логотипом Amazon Web Services та підписом "хтось сказав команда двох піц?" (did someone say 2 pizza team?). Цей мем є натяком на хмарний підрозділ компанії, де очікується багато скорочень, пише видання.

"Я не думаю, що коли-небудь працював у команді, яку можна було б повністю нагодувати всього двома піцами розумного розміру, поки ти ще не зголоднів, при цьому залишаючись дуже економним, - написав один із співробітників у каналі Slack. - Підвищення "діапазону контролю" для менеджерів, схоже, стало новим трендом".

Жарти про піцу були не єдиним способом впоратися із ситуацією. Співробітники також ділилися мемами, які не пов'язані з піцею.

Доповнення

Amazon - не перший технологічний гігант, де співробітники, що нервують, висміюють внутрішню культуру компанії. У 2023 році, пише видання, співробітники Google заполонили внутрішні форуми компанії мемами, які висміюють її розкішну конференцію для розробників, яка відбулася через кілька місяців після звільнення 12 000 співробітників.