Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 3840 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 11063 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 18296 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 34214 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 34258 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 30401 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26567 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 51773 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 47354 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21921 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай обрав тактику вичікування та стриманості в Давосі на тлі конфліктів США – Reuters24 січня, 02:11 • 5944 перегляди
Прогнози Греммі-2026: Кендрік Ламар та Леді Гага готуються до тріумфу24 січня, 02:31 • 3576 перегляди
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідала Гренландію після відмови Трампа від силового сценарію24 січня, 02:50 • 4394 перегляди
Чому Україні ймовірно доведеться схилитися до сценарію "диктованого миру" - експерти24 січня, 03:13 • 4998 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"06:01 • 5314 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 51775 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 68422 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 86561 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 82014 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 83357 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Музикант
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Білий дім
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 1162 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 2638 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 27926 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 27535 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 41772 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Facebook

Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Очікується черговий раунд звільнень в Amazon, і співробітники обмінюються мемами у внутрішньому Slack. Жарти ґрунтуються на "правилі двох піц" Джеффа Безоса, яке використовується для ілюстрації скорочення команд.

Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ

Amazon, як очікується, проведе черговий раунд корпоративних звільнень, і cпівробітники на цьому тлі обмінюються мемами про звільнення у внутрішньому каналі Slack - жарти ґрунтуються на "правилі двох піц" засновника Amazon Джеффа Безоса, повідомляє Business Insider, пише УНН.

Деталі

"Співробітники Amazon роблять те, що часто роблять працівники великих технологічних компаній, коли переймаються звільненнями: створюють меми", - ідеться у публікації.

Як повідомило у четвер видання Business Insider з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, очікується, що компанія скоротить ще тисячі корпоративних посад уже наступного тижня. Цей майбутній раунд стане ще однією хвилею масових звільнень в Amazon всього через кілька місяців, після того, як у жовтні було скорочено близько 14 000 робочих місць.

За відсутності офіційних загальнокорпоративних повідомлень співробітники намагаються розрядити обстановку у внутрішньому каналі Slack, до якого приєдналися понад 26 000 осіб, публікуючи меми та жарти, які були переглянуті Business Insider.

У центрі їхньої іронії - знамените "правило двох піц" засновника Amazon та колишнього генерального директора Джеффа Безоса, спочатку розроблене для того, щоб наради були короткими та продуктивними. Правило було простим: ніколи не проводьте нараду настільки велике, щоб двох піц не вистачило на всіх учасників.

У міру того, як компанія продовжує скорочувати свої ряди, співробітники використовують ту ж логіку, щоб показати, наскільки меншими стануть їхні команди, пише видання.

На одному мемі була зображена тонка скибочка піци з підписом "як ми годуємо команди двох піц" (how we feed two pizza teams).

На іншому зображенні були дві коробки для піци з логотипом Amazon Web Services та підписом "хтось сказав команда двох піц?" (did someone say 2 pizza team?). Цей мем є натяком на хмарний підрозділ компанії, де очікується багато скорочень, пише видання.

"Я не думаю, що коли-небудь працював у команді, яку можна було б повністю нагодувати всього двома піцами розумного розміру, поки ти ще не зголоднів, при цьому залишаючись дуже економним, - написав один із співробітників у каналі Slack. - Підвищення "діапазону контролю" для менеджерів, схоже, стало новим трендом".

Жарти про піцу були не єдиним способом впоратися із ситуацією. Співробітники також ділилися мемами, які не пов'язані з піцею.

Доповнення

Amazon - не перший технологічний гігант, де співробітники, що нервують, висміюють внутрішню культуру компанії. У 2023 році, пише видання, співробітники Google заполонили внутрішні форуми компанії мемами, які висміюють її розкішну конференцію для розробників, яка відбулася через кілька місяців після звільнення 12 000 співробітників.

Юлія Шрамко

ТехнологіїУНН Lite
Техніка
Тренд
Соціальна мережа
Amazon
Джефф Безос
Google