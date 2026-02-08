Гендиректор і видавець Washington Post йде у відставку
Київ • УНН
Очільник газети The Washington Post Вільям Льюїс оголосив про свою відставку. Це сталося після того, як видання звільнило 30% своїх співробітників.
Очільник газети The Washington Post Вільям Льюїс іде у відставку на тлі того, що видання днями звільнило 30% своїх співробітників. Про це в соцмережі Х повідомив керівник бюро WP у Білому домі Метт Вайзер, пише УНН.
Деталі
Він прикріпив до свого допису скриншот листа Льюїса до співробітників.
"Після двох років перетворень у The Washington Post зараз для мене настав час піти. Я хочу подякувати Джеффу Безосу за його підтримку та керівництво протягом усього мого перебування на посаді генерального директора та видавця. Ця установа не могла б мати кращого власника", — йдеться у повідомленні.
Вільям Льюїс додав, що за час його перебування на посаді були ухвалені "складні рішення", щоб забезпечити стале майбутнє The Washington Post, аби видання, за словами посадовця, могло ще багато років поспіль щодня публікувати "високоякісні незаангажовані новини для мільйонів споживачів".
Нагадаємо
The Washington Post оголосила про звільнення близько 30% співробітників, включаючи сотні журналістів, через значні збитки. Видання зосередиться на національних новинах, політиці, бізнесі та охороні здоров'я, закриваючи спортивний, книжковий та місцевий розділи.