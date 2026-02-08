Гендиректор і видавець Washington Post йде у відставку

$43.140.00
7 лютого, 20:45 • 14932 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 26816 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 26318 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 31777 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 26852 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 26501 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 37416 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48672 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 44709 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 33217 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських силVideo7 лютого, 22:34 • 12630 перегляди
Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС7 лютого, 23:07 • 7702 перегляди
Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світлаVideo8 лютого, 00:18 • 4496 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС03:22 • 10508 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP04:30 • 18173 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 2568 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 33453 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 54489 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 48556 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 50090 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 17832 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 32024 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 34057 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 42912 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 45932 перегляди
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
The Guardian

Гендиректор і видавець Washington Post йде у відставку

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Очільник газети The Washington Post Вільям Льюїс оголосив про свою відставку. Це сталося після того, як видання звільнило 30% своїх співробітників.

Гендиректор і видавець Washington Post йде у відставку

Очільник газети The Washington Post Вільям Льюїс іде у відставку на тлі того, що видання днями звільнило 30% своїх співробітників. Про це в соцмережі Х повідомив керівник бюро WP у Білому домі Метт Вайзер, пише УНН.

Деталі

Він прикріпив до свого допису скриншот листа Льюїса до співробітників.

"Після двох років перетворень у The Washington Post зараз для мене настав час піти. Я хочу подякувати Джеффу Безосу за його підтримку та керівництво протягом усього мого перебування на посаді генерального директора та видавця. Ця установа не могла б мати кращого власника", — йдеться у повідомленні.

Вільям Льюїс додав, що за час його перебування на посаді були ухвалені "складні рішення", щоб забезпечити стале майбутнє The Washington Post, аби видання, за словами посадовця, могло ще багато років поспіль щодня публікувати "високоякісні незаангажовані новини для мільйонів споживачів".

Нагадаємо

The Washington Post оголосила про звільнення близько 30% співробітників, включаючи сотні журналістів, через значні збитки. Видання зосередиться на національних новинах, політиці, бізнесі та охороні здоров'я, закриваючи спортивний, книжковий та місцевий розділи.

Ольга Розгон

Новини Світу
The Washington Post
Джефф Безос