7 февраля, 20:45 • 15678 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 28388 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 27503 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 32987 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 27696 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 26822 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 37705 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48836 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45023 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 33388 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
публикации
The Washington Post

Гендиректор и издатель Washington Post уходит в отставку

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Глава газеты The Washington Post Уильям Льюис объявил о своей отставке. Это произошло после того, как издание уволило 30% своих сотрудников.

Гендиректор и издатель Washington Post уходит в отставку

Глава газеты The Washington Post Уильям Льюис уходит в отставку на фоне того, что издание на днях уволило 30% своих сотрудников. Об этом в соцсети Х сообщил руководитель бюро WP в Белом доме Мэтт Вайзер, пишет УНН.

Детали

Он прикрепил к своему сообщению скриншот письма Льюиса сотрудникам.

"После двух лет преобразований в The Washington Post сейчас для меня пришло время уйти. Я хочу поблагодарить Джеффа Безоса за его поддержку и руководство на протяжении всего моего пребывания на посту генерального директора и издателя. Это учреждение не могло бы иметь лучшего владельца", — говорится в сообщении.

Уильям Льюис добавил, что за время его пребывания в должности были приняты "сложные решения", чтобы обеспечить устойчивое будущее The Washington Post, чтобы издание, по словам чиновника, могло еще много лет подряд ежедневно публиковать "высококачественные непредвзятые новости для миллионов потребителей".

Напомним

The Washington Post объявила об увольнении около 30% сотрудников, включая сотни журналистов, из-за значительных убытков. Издание сосредоточится на национальных новостях, политике, бизнесе и здравоохранении, закрывая спортивный, книжный и местный разделы.

Ольга Розгон

Новости Мира
The Washington Post
Джефф Безос